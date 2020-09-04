***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.09.2020 14:39
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Ağustos 2020 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873301
BIST
15:501.087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 10,66
|Açılış
|: 1.076
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.088
En Düşük
1.073
15:507,4556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0229
|Açılış
|: 7,4620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4490
|
7,4557
En Düşük
7,4158
15:508,8130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7900
|
8,8343
En Düşük
8,7885
15:50462,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,29
|Açılış
|: 462,56
|
|Önceki Kapanış
|: 461,27
|
467,53
En Düşük
460,31
BIST En Aktif Hisseler15:48
|SAYAS
|5,72
|19.962.474
|% 10,00
|
|PKENT
|1.368,80
|16.127.342
|% 10,00
|
|TKURU
|227,80
|1.650.867
|% 10,00
|
|YONGA
|38,06
|1.197.177
|% 10,00
|
|KSTUR
|85,80
|307.906
|% 10,00
|
|PEKGY
|12,78
|103.431.660
|% -9,94
|
|CRDFA
|7,18
|16.690.360
|% -9,91
|
|VAKKO
|5,56
|124.556.577
|% -7,49
|
|BMELK
|4,70
|590.331
|% -6,75
|
|ADEL
|18,11
|88.839.873
|% -6,46
|
|SISE
|6,30
|1.913.499.233
|% 3,96
|
|FENER
|35,54
|686.427.472
|% 4,16
|
|ASELS
|16,95
|605.754.065
|% 0,30
|
|GSRAY
|3,55
|576.679.000
|% -2,74
|
|GARAN
|6,82
|444.999.918
|% 0,89
|
|SISE
|6,30
|1.913.499.233
|% 3,96
|
|GSRAY
|3,55
|576.679.000
|% -2,74
|
|EKGYO
|1,74
|235.870.569
|% 1,16
|
|KRDMD
|3,00
|403.961.344
|% 1,01
|
|GSDHO
|2,32
|298.370.507
|% 7,41
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4514
|7,4560
|% 0,31
|
|Euro
|8,7979
|8,8042
|% -0,10
|
|Sterlin
|9,8469
|9,8963
|% 0,09
|
|Frank
|8,1362
|8,1852
|% -0,02
|
|Riyal
|1,9800
|1,9899
|% 0,25
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|0,33
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,03
|
|Cumhuriyet
|3.083
|3.129
|6,00
|
|Tam
|3.054
|3.130
|-4,91
|
|Yarım
|1.476
|1.514
|-2,37
|
|Çeyrek
|740
|757
|-1,19
|
|Gümüş.Ons
|26,65
|26,69
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,02
|
|B. Petrol
|44,14
|44,14
|0,07
|