***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.09.2020 14:39
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ağustos 2020 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873303
BIST
14:421.081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 5,06
|Açılış
|: 1.076
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.085
En Düşük
1.073
14:427,4458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0131
|Açılış
|: 7,4520
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4490
|
7,4557
En Düşük
7,4158
14:428,8218
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0086
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7900
|
8,8343
En Düşük
8,7885
14:42463,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,34
|Açılış
|: 463,61
|
|Önceki Kapanış
|: 461,27
|
464,54
En Düşük
460,31
BIST En Aktif Hisseler14:42
|PKENT
|1.368,80
|14.861.202
|% 10,00
|
|YONGA
|38,06
|1.197.177
|% 10,00
|
|TKURU
|227,80
|1.614.874
|% 10,00
|
|MMCAS
|2,75
|223.435
|% 10,00
|
|KSTUR
|85,80
|307.906
|% 10,00
|
|PEKGY
|12,78
|93.454.326
|% -9,94
|
|CRDFA
|7,18
|16.268.240
|% -9,91
|
|VAKKO
|5,54
|118.181.181
|% -7,82
|
|INTEM
|18,86
|10.357.891
|% -7,28
|
|BMELK
|4,70
|590.331
|% -6,75
|
|SISE
|6,19
|1.072.148.538
|% 2,15
|
|FENER
|35,64
|645.012.585
|% 4,45
|
|GSRAY
|3,58
|534.904.879
|% -1,92
|
|ASELS
|16,91
|528.005.584
|% 0,06
|
|GARAN
|6,79
|390.045.710
|% 0,44
|
|SISE
|6,19
|1.072.148.538
|% 2,15
|
|GSRAY
|3,58
|534.904.879
|% -1,92
|
|EKGYO
|1,73
|219.843.383
|% 0,58
|
|GSDHO
|2,29
|273.607.166
|% 6,02
|
|KRDMD
|2,99
|331.777.951
|% 0,67
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4372
|7,4458
|% 0,18
|
|Euro
|8,8162
|8,8218
|% 0,10
|
|Sterlin
|9,8459
|9,8953
|% 0,08
|
|Frank
|8,1297
|8,1787
|% -0,10
|
|Riyal
|1,9776
|1,9875
|% 0,13
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.941
|9,55
|
|Altın Gr.
|463
|464
|2,34
|
|Cumhuriyet
|3.079
|3.125
|2,00
|
|Tam
|3.065
|3.142
|6,33
|
|Yarım
|1.482
|1.520
|3,06
|
|Çeyrek
|743
|760
|1,53
|
|Gümüş.Ons
|26,86
|26,90
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,06
|
|B. Petrol
|44,27
|44,27
|0,20
|
Seans Raporu
14:42
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14:56FROTO
Yüzde 4.11 oranında artışla 82.35 lira fiyatla işlem gören hissede 319, 957 adet işlem
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14:55JANTS
Yüzde 9.22 oranında artışla 118.50 lira fiyatla işlem gören hissede 271, 460 adet işlem
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14:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, DOHOL, KOZAA
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14:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 52 artarak (% 0.46 ) 994
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14:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ETILR, TKURU, YONGA, MMCAS, ARTI, VESBE, EMNIS, KSTUR