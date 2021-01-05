***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.01.2021 10:33
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aralık 2020 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896971
BIST
13:231.503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 7,10
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.495
|
1.507
En Düşük
1.486
13:237,3929
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0293
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4298
En Düşük
7,3804
13:239,0863
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0071
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1201
En Düşük
9,0630
13:23462,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,35
|Açılış
|: 462,45
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
464,58
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler13:22
|DOBUR
|23,32
|2.570.094
|% 10,00
|
|SANFM
|15,40
|1.224.199
|% 10,00
|
|SNKRN
|31,76
|1.227.588
|% 9,97
|
|PSDTC
|23,84
|20.768.615
|% 9,96
|
|PSDTC
|23,84
|20.768.615
|% 9,96
|
|OLMIP
|10,80
|3.288.535
|% -10,00
|
|NIBAS
|51,50
|26.379.394
|% -9,97
|
|SODSN
|26,90
|307.417
|% -9,67
|
|KENT
|310,00
|2.628.517
|% -8,69
|
|GUBRF
|71,55
|1.749.226.801
|% -7,62
|
|GUBRF
|71,55
|1.749.226.801
|% -7,62
|
|EKGYO
|2,42
|1.234.373.772
|% 2,98
|
|KOZAL
|108,80
|971.059.543
|% 2,35
|
|KRDMD
|5,96
|765.665.100
|% 1,36
|
|KARSN
|3,74
|739.220.276
|% 4,76
|
|EKGYO
|2,42
|1.234.373.772
|% 2,98
|
|KARSN
|3,74
|739.220.276
|% 4,76
|
|YKBNK
|3,09
|424.241.546
|% 0,65
|
|KRDMD
|5,96
|765.665.100
|% 1,36
|
|ISGYO
|2,96
|343.838.675
|% 6,09
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3905
|7,3935
|% -0,39
|
|Euro
|9,0793
|9,0867
|% -0,07
|
|Sterlin
|10,0109
|10,0611
|% -0,24
|
|Frank
|8,3662
|8,4165
|% -0,23
|
|Riyal
|1,9641
|1,9740
|% -0,39
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.946
|2,24
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-1,70
|
|Cumhuriyet
|3.064
|3.111
|17,00
|
|Tam
|3.049
|3.126
|20,48
|
|Yarım
|1.474
|1.512
|9,91
|
|Çeyrek
|739
|756
|4,95
|
|Gümüş.Ons
|27,39
|27,43
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|0,00
|
|B. Petrol
|51,34
|51,34
|0,25
|