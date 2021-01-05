***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.01.2021 10:33
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aralık 2020 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896972
BIST
13:221.503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 7,09
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.495
|
1.507
En Düşük
1.486
13:227,3935
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0287
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4298
En Düşük
7,3804
13:229,0867
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0067
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1201
En Düşük
9,0630
13:22462,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,57
|Açılış
|: 462,22
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
464,58
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler13:22
|DOBUR
|23,32
|2.565.896
|% 10,00
|
|SANFM
|15,40
|1.224.199
|% 10,00
|
|SNKRN
|31,76
|1.227.588
|% 9,97
|
|PSDTC
|23,84
|20.766.207
|% 9,96
|
|PSDTC
|23,84
|20.766.207
|% 9,96
|
|OLMIP
|10,80
|3.288.535
|% -10,00
|
|NIBAS
|51,50
|25.528.820
|% -9,97
|
|SODSN
|26,90
|307.417
|% -9,67
|
|KENT
|310,00
|2.628.517
|% -8,69
|
|GOZDE
|7,97
|168.109.657
|% -7,43
|
|GUBRF
|71,95
|1.738.827.411
|% -7,10
|
|EKGYO
|2,40
|1.087.279.908
|% 2,13
|
|KOZAL
|109,00
|968.323.323
|% 2,54
|
|KRDMD
|5,95
|764.739.528
|% 1,19
|
|KARSN
|3,74
|736.602.718
|% 4,76
|
|EKGYO
|2,40
|1.087.279.908
|% 2,13
|
|KARSN
|3,74
|736.602.718
|% 4,76
|
|YKBNK
|3,10
|419.869.125
|% 0,98
|
|KRDMD
|5,95
|764.739.528
|% 1,19
|
|PETKM
|5,10
|591.494.658
|% 2,41
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3905
|7,3935
|% -0,39
|
|Euro
|9,0793
|9,0867
|% -0,07
|
|Sterlin
|10,0112
|10,0614
|% -0,24
|
|Frank
|8,3677
|8,4181
|% -0,21
|
|Riyal
|1,9647
|1,9746
|% -0,36
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|1,14
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-1,63
|
|Cumhuriyet
|3.063
|3.110
|16,00
|
|Tam
|3.048
|3.125
|19,48
|
|Yarım
|1.473
|1.512
|9,42
|
|Çeyrek
|739
|756
|4,71
|
|Gümüş.Ons
|27,38
|27,41
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|0,00
|
|B. Petrol
|51,23
|51,23
|0,14
|