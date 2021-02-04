***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.02.2021 12:09
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Ocak 2021 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907425
BIST
12:371.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 10,78
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.534
|
1.544
En Düşük
1.534
12:377,1380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0265
|Açılış
|: 7,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1600
|
7,1780
En Düşük
7,1365
12:378,5742
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0514
|Açılış
|: 8,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6563
En Düşük
8,5706
12:37417,25
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -4,83
|Açılış
|: 417,25
|
|Önceki Kapanış
|: 422,08
|
422,63
En Düşük
416,16
BIST En Aktif Hisseler12:37
|UZERB
|78,65
|447.204
|% 10,00
|
|ARMDA
|72,75
|9.631.694
|% 9,98
|
|IZTAR
|25,60
|1.094.272
|% 9,97
|
|ISKPL
|28,48
|22.785.880
|% 9,96
|
|TACTR
|34,90
|1.468.138
|% 9,96
|
|SNKRN
|27,30
|152.252
|% -8,08
|
|BTCIM
|9,80
|9.491.299
|% -4,67
|
|SEKUR
|32,50
|11.621.885
|% -4,41
|
|GLBMD
|9,25
|3.764.313
|% -3,55
|
|TSGYO
|6,65
|7.885.017
|% -3,48
|
|SISE
|7,77
|763.336.105
|% 2,24
|
|KRDMD
|7,06
|687.484.335
|% 2,62
|
|GARAN
|10,07
|515.924.573
|% -0,30
|
|EKGYO
|2,50
|494.354.699
|% -0,79
|
|PETKM
|5,19
|335.217.741
|% 2,17
|
|EKGYO
|2,50
|494.354.699
|% -0,79
|
|PEGYO
|2,62
|315.830.476
|% 0,38
|
|SISE
|7,77
|763.336.105
|% 2,24
|
|YKBNK
|2,97
|292.736.378
|% -1,33
|
|KRDMD
|7,06
|687.484.335
|% 2,62
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1352
|7,1380
|% -0,37
|
|Euro
|8,5685
|8,5742
|% -0,60
|
|Sterlin
|9,6803
|9,7289
|% -0,53
|
|Frank
|7,8890
|7,9365
|% -0,53
|
|Riyal
|1,8995
|1,9090
|% -0,16
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|-18,16
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-5,24
|
|Cumhuriyet
|2.767
|2.809
|-45,00
|
|Tam
|2.756
|2.826
|-42,87
|
|Yarım
|1.332
|1.367
|-20,73
|
|Çeyrek
|668
|683
|-10,37
|
|Gümüş.Ons
|26,48
|26,52
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|-0,11
|
|B. Petrol
|58,66
|58,66
|-0,03
|