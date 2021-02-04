***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.02.2021 12:09
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Ocak 2021 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907426
BIST
12:351.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 9,63
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.534
|
1.544
En Düşük
1.534
12:357,1417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0228
|Açılış
|: 7,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1600
|
7,1780
En Düşük
7,1387
12:358,5757
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0499
|Açılış
|: 8,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6563
En Düşük
8,5730
12:35417,15
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -4,92
|Açılış
|: 417,15
|
|Önceki Kapanış
|: 422,08
|
422,63
En Düşük
416,16
BIST En Aktif Hisseler12:33
|UZERB
|78,65
|447.204
|% 10,00
|
|ARMDA
|72,75
|9.631.694
|% 9,98
|
|IZTAR
|25,60
|1.094.272
|% 9,97
|
|ISKPL
|28,48
|22.752.900
|% 9,96
|
|TACTR
|34,90
|1.468.138
|% 9,96
|
|SNKRN
|27,30
|152.252
|% -8,08
|
|SEKUR
|32,40
|11.531.899
|% -4,71
|
|BTCIM
|9,80
|9.491.299
|% -4,67
|
|TSGYO
|6,65
|7.885.017
|% -3,48
|
|GLBMD
|9,27
|3.714.795
|% -3,34
|
|SISE
|7,77
|762.575.688
|% 2,24
|
|KRDMD
|7,06
|682.561.889
|% 2,62
|
|GARAN
|10,06
|515.577.236
|% -0,40
|
|EKGYO
|2,50
|494.012.361
|% -0,79
|
|ECILC
|9,01
|322.343.277
|% 4,16
|
|EKGYO
|2,50
|494.012.361
|% -0,79
|
|PEGYO
|2,62
|314.329.107
|% 0,38
|
|SISE
|7,77
|762.575.688
|% 2,24
|
|YKBNK
|2,97
|292.722.677
|% -1,33
|
|KRDMD
|7,06
|682.561.889
|% 2,62
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1407
|7,1446
|% -0,28
|
|Euro
|8,5741
|8,5809
|% -0,52
|
|Sterlin
|9,6836
|9,7322
|% -0,50
|
|Frank
|7,8922
|7,9398
|% -0,49
|
|Riyal
|1,8994
|1,9090
|% -0,16
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|-19,59
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-4,71
|
|Cumhuriyet
|2.782
|2.825
|-29,00
|
|Tam
|2.763
|2.833
|-36,07
|
|Yarım
|1.335
|1.370
|-17,44
|
|Çeyrek
|670
|685
|-8,73
|
|Gümüş.Ons
|26,37
|26,40
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|-0,11
|
|B. Petrol
|58,73
|58,73
|0,04
|