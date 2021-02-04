***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.02.2021 12:09
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Ocak 2021 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907428
BIST
16:191.539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,77
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.534
|
1.545
En Düşük
1.531
16:197,1286
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0359
|Açılış
|: 7,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1600
|
7,1780
En Düşük
7,0970
16:198,5604
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0652
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6563
En Düşük
8,5184
16:19417,13
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -4,94
|Açılış
|: 417,13
|
|Önceki Kapanış
|: 422,08
|
422,63
En Düşük
413,64
BIST En Aktif Hisseler16:17
|AYEN
|6,93
|207.769.877
|% 10,00
|
|BFREN
|1.309,00
|97.738.935
|% 10,00
|
|UZERB
|78,65
|1.039.517
|% 10,00
|
|AYCES
|79,20
|2.555.971
|% 10,00
|
|VERUS
|64,40
|251.901.064
|% 9,99
|
|INTEM
|59,85
|1.304.089
|% -10,00
|
|SAMAT
|9,41
|154.565.087
|% -9,95
|
|INVEO
|139,50
|15.627.014
|% -9,94
|
|BTCIM
|9,47
|16.286.386
|% -7,88
|
|YAPRK
|119,00
|3.434.888
|% -4,80
|
|SISE
|7,77
|1.365.585.722
|% 2,24
|
|KARSN
|5,25
|1.128.761.368
|% 2,34
|
|KRDMD
|7,04
|1.078.562.961
|% 2,33
|
|GARAN
|10,02
|1.025.494.066
|% -0,79
|
|EKGYO
|2,52
|887.889.984
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,52
|887.889.984
|% 0,00
|
|KARSN
|5,25
|1.128.761.368
|% 2,34
|
|PEGYO
|2,65
|564.068.544
|% 1,53
|
|SISE
|7,77
|1.365.585.722
|% 2,24
|
|KRDMD
|7,04
|1.078.562.961
|% 2,33
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1247
|7,1291
|% -0,49
|
|Euro
|8,5539
|8,5598
|% -0,76
|
|Sterlin
|9,7241
|9,7729
|% -0,08
|
|Frank
|7,8745
|7,9220
|% -0,72
|
|Riyal
|1,8952
|1,9047
|% -0,39
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|-21,36
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-5,33
|
|Cumhuriyet
|2.766
|2.808
|-46,00
|
|Tam
|2.752
|2.824
|-44,53
|
|Yarım
|1.330
|1.366
|-21,53
|
|Çeyrek
|667
|683
|-10,77
|
|Gümüş.Ons
|26,43
|26,46
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,08
|
|B. Petrol
|58,75
|58,75
|0,06
|