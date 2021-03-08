***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2021 21:07
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.03.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şubat 2021 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916336
BIST
18:051.530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -11,71
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.527
18:057,7505
En Yüksek
|Değişim
|: 2,90%
|| 0,2185
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,7831
En Düşük
7,4989
18:059,1960
En Yüksek
|Değişim
|: 2,41%
|| 0,2160
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,2306
En Düşük
8,8190
18:05418,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 7,10
|Açılış
|: 418,74
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
420,32
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKFYO
|8,91
|49.515.899
|% 10,00
|
|FADE
|11,55
|74.342.113
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|ISBTR
|49.500,00
|1.876.250
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.692.337
|% 10,00
|
|MZHLD
|42,32
|1.253.758
|% -10,00
|
|KSTUR
|343,00
|1.478.390
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|15.709.490
|% -9,99
|
|KENT
|350,80
|6.263.357
|% -9,98
|
|CASA
|159,00
|4.430.819
|% -9,97
|
|GARAN
|9,00
|2.289.956.982
|% -2,70
|
|PETKM
|6,23
|2.025.885.855
|% 3,49
|
|KOZAL
|132,80
|1.529.001.681
|% 3,03
|
|KRDMD
|7,26
|1.336.883.247
|% -0,55
|
|THYAO
|14,65
|1.296.760.801
|% -0,88
|
|PETKM
|6,23
|2.025.885.855
|% 3,49
|
|EKGYO
|2,37
|785.857.625
|% -3,66
|
|GARAN
|9,00
|2.289.956.982
|% -2,70
|
|HALKB
|5,36
|1.030.359.077
|% -0,56
|
|SKBNK
|1,37
|259.852.991
|% -2,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7416
|7,7505
|% 2,90
|
|Euro
|9,1833
|9,1960
|% 2,41
|
|Sterlin
|10,6626
|10,7160
|% 2,54
|
|Frank
|8,2315
|8,2811
|% 2,15
|
|Riyal
|2,0545
|2,0648
|% 2,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.683
|1.684
|-14,57
|
|Altın Gr.
|418
|418
|7,20
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|39,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|36,87
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|17,84
|
|Çeyrek
|670
|686
|8,92
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,21
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|0,17
|
|B. Petrol
|68,26
|68,26
|-1,10
|