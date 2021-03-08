***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2021 21:07
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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01.03.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şubat 2021 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916335
BIST
10:321.540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 9,45
|Açılış
|: 1.542
|
|Önceki Kapanış
|: 1.530
|
1.545
En Düşük
1.535
10:327,6856
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,0668
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,7829
En Düşük
7,6633
10:329,1324
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0636
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,2271
En Düşük
9,0931
10:32418,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,56
|Açılış
|: 418,88
|
|Önceki Kapanış
|: 418,32
|
422,59
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler10:32
|TRILC
|13,31
|82.708
|% 10,00
|
|OZRDN
|11,99
|227.031
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,80
|16.928.742
|% 9,99
|
|FADE
|12,70
|37.664.879
|% 9,96
|
|VAKKO
|11,93
|23.798.667
|% 9,95
|
|ISGSY
|21,88
|4.398.120
|% -8,83
|
|NIBAS
|28,50
|13.095.883
|% -7,59
|
|SONME
|76,50
|251.652
|% -6,25
|
|IZFAS
|7,28
|1.538.858
|% -4,96
|
|KSTUR
|327,50
|159.820
|% -4,52
|
|GARAN
|9,01
|274.625.675
|% 0,11
|
|PETKM
|6,21
|264.546.152
|% -0,32
|
|THYAO
|14,78
|195.811.014
|% 0,89
|
|BIMAS
|68,15
|186.317.098
|% 1,94
|
|KOZAL
|132,30
|184.489.795
|% -0,38
|
|PETKM
|6,21
|264.546.152
|% -0,32
|
|EKGYO
|2,39
|87.463.838
|% 0,84
|
|GARAN
|9,01
|274.625.675
|% 0,11
|
|SKBNK
|1,37
|41.655.243
|% 0,00
|
|TSKB
|1,72
|46.296.902
|% 0,58
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6822
|7,6856
|% -0,86
|
|Euro
|9,1229
|9,1324
|% -0,69
|
|Sterlin
|10,6222
|10,6754
|% -0,39
|
|Frank
|8,1860
|8,2353
|% -0,58
|
|Riyal
|2,0425
|2,0528
|% -0,69
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.696
|14,98
|
|Altın Gr.
|419
|419
|0,81
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|39,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|36,87
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|17,84
|
|Çeyrek
|670
|686
|8,92
|
|Gümüş.Ons
|25,42
|25,45
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,02
|
|B. Petrol
|68,00
|68,00
|-0,24
|
Seans Raporu
10:32
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