***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.06.2021 19:04
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Mayıs 2021 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940814
BIST
11:291.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,87
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.450
En Düşük
1.444
11:298,6121
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0005
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6340
En Düşük
8,5831
11:2910,4899
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0149
|Açılış
|: 10,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5214
En Düşük
10,4537
11:29522,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -2,98
|Açılış
|: 522,95
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
522,12
BIST En Aktif Hisseler11:27
|ATATP
|31,94
|8.823.169
|% 9,99
|
|RODRG
|18,82
|2.039.233
|% 9,99
|
|YESIL
|3,55
|3.457.590
|% 9,94
|
|UFUK
|15,84
|17.662
|% 9,24
|
|BTCIM
|12,48
|10.961.261
|% 7,12
|
|SNKRN
|30,20
|40.317
|% -7,31
|
|YAYLA
|3,94
|7.298.552
|% -6,86
|
|METUR
|21,08
|9.705.248
|% -6,31
|
|FRIGO
|20,64
|7.849.001
|% -4,80
|
|NTHOL
|5,24
|49.673.496
|% -4,55
|
|GARAN
|8,29
|420.647.615
|% 0,00
|
|THYAO
|14,30
|327.127.999
|% 0,14
|
|SASA
|34,86
|326.682.194
|% 3,20
|
|KOZAL
|127,20
|318.104.708
|% 1,52
|
|SISE
|8,21
|292.556.087
|% 0,24
|
|YKBNK
|2,25
|177.806.051
|% 0,45
|
|GARAN
|8,29
|420.647.615
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,99
|96.438.029
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,19
|46.278.337
|% 0,00
|
|SISE
|8,21
|292.556.087
|% 0,24
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6068
|8,6084
|% -0,05
|
|Euro
|10,4784
|10,4841
|% -0,20
|
|Sterlin
|12,1124
|12,1732
|% -0,49
|
|Frank
|9,5311
|9,5885
|% -0,27
|
|Riyal
|2,2849
|2,2964
|% -0,20
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|-7,36
|
|Altın Gr.
|522
|522
|-3,59
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.451
|3.540
|-8,44
|
|Yarım
|1.668
|1.712
|-4,08
|
|Çeyrek
|837
|856
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|27,67
|27,69
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|-0,08
|
|B. Petrol
|70,88
|70,88
|-0,59
|