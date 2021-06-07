***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.06.2021 19:04
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Mayıs 2021 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940816
BIST
10:031.448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,40
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.449
En Düşük
1.447
10:038,6247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0121
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6340
En Düşük
8,6122
10:0310,5075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0027
|Açılış
|: 10,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5214
En Düşük
10,4964
10:03526,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,28
|Açılış
|: 526,21
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
525,16
BIST En Aktif Hisseler10:03
|ATATP
|31,94
|2.937.618
|% 9,99
|
|UFUK
|15,84
|17.662
|% 9,24
|
|KSTUR
|323,80
|97.464
|% 5,89
|
|RYSAS
|4,49
|1.751.414
|% 5,15
|
|QNBFB
|47,00
|6.533
|% 3,43
|
|SNKRN
|30,20
|40.317
|% -7,31
|
|METUR
|21,12
|356.928
|% -6,13
|
|MZHLD
|38,30
|21.218
|% -4,49
|
|MERIT
|211,30
|376.959
|% -3,52
|
|DIRIT
|5,36
|62.637
|% -3,25
|
|EGGUB
|201,80
|20.653.027
|% 0,00
|
|GARAN
|8,30
|18.377.312
|% 0,12
|
|EKGYO
|1,99
|11.322.716
|% 0,00
|
|KOZAL
|125,40
|8.617.112
|% 0,08
|
|SISE
|8,19
|7.842.842
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,99
|11.322.716
|% 0,00
|
|GARAN
|8,30
|18.377.312
|% 0,12
|
|YKBNK
|2,25
|2.811.569
|% 0,45
|
|IHLGM
|1,20
|1.459.182
|% 0,84
|
|NTHOL
|5,50
|6.331.413
|% 0,18
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6223
|8,6247
|% 0,14
|
|Euro
|10,4977
|10,5075
|% 0,03
|
|Sterlin
|12,1761
|12,2371
|% 0,03
|
|Frank
|9,5681
|9,6257
|% 0,11
|
|Riyal
|2,2940
|2,3055
|% 0,19
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.897
|-2,64
|
|Altın Gr.
|526
|526
|0,22
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.451
|3.540
|-8,44
|
|Yarım
|1.668
|1.712
|-4,08
|
|Çeyrek
|837
|856
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|27,70
|27,72
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,69
|7,69
|-0,04
|
|B. Petrol
|71,09
|71,09
|-0,38
|