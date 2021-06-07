***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.06.2021 19:04
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Mayıs 2021 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940818
BIST
10:141.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,28
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.449
En Düşük
1.446
10:148,6195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0069
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6340
En Düşük
8,6122
10:1410,4979
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0069
|Açılış
|: 10,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5214
En Düşük
10,4890
10:14526,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,07
|Açılış
|: 526,00
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
525,16
BIST En Aktif Hisseler10:14
|ATATP
|31,94
|6.079.364
|% 9,99
|
|RODRG
|18,82
|1.712.047
|% 9,99
|
|YESIL
|3,55
|348.837
|% 9,94
|
|UFUK
|15,84
|17.662
|% 9,24
|
|ETYAT
|4,01
|1.770.469
|% 6,08
|
|METUR
|20,68
|3.638.077
|% -8,09
|
|YAYLA
|3,91
|1.391.239
|% -7,57
|
|SNKRN
|30,20
|40.317
|% -7,31
|
|EPLAS
|28,82
|839.662
|% -4,63
|
|MZHLD
|38,30
|232.958
|% -4,49
|
|GARAN
|8,30
|198.788.387
|% 0,12
|
|THYAO
|14,28
|135.171.957
|% 0,00
|
|SISE
|8,22
|109.806.681
|% 0,37
|
|KOZAL
|124,90
|96.422.834
|% -0,32
|
|SASA
|34,58
|80.825.157
|% 2,37
|
|YKBNK
|2,26
|69.703.967
|% 0,89
|
|GARAN
|8,30
|198.788.387
|% 0,12
|
|IHLGM
|1,19
|27.575.405
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,00
|32.504.455
|% 0,50
|
|SISE
|8,22
|109.806.681
|% 0,37
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6171
|8,6195
|% 0,08
|
|Euro
|10,4911
|10,4979
|% -0,07
|
|Sterlin
|12,1728
|12,2339
|% 0,00
|
|Frank
|9,5681
|9,6258
|% 0,11
|
|Riyal
|2,2929
|2,3044
|% 0,14
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.895
|-4,85
|
|Altın Gr.
|526
|526
|-0,09
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.451
|3.540
|-8,44
|
|Yarım
|1.668
|1.712
|-4,08
|
|Çeyrek
|837
|856
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|27,70
|27,72
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,68
|7,69
|-0,04
|
|B. Petrol
|70,94
|70,94
|-0,53
|