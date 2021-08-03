***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.08.2021 14:27
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Temmuz 2021 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954397
BIST
16:201.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 5,80
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.409
En Düşük
1.394
16:208,4165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0686
|Açılış
|: 8,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3500
|
8,4196
En Düşük
8,2921
16:2010,0013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0782
|Açılış
|: 9,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
10,0232
En Düşük
9,8542
16:20490,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 3,31
|Açılış
|: 490,09
|
|Önceki Kapanış
|: 486,73
|
490,64
En Düşük
482,54
BIST En Aktif Hisseler16:18
|IDGYO
|3,63
|11.682.967
|% 10,00
|
|KTSKR
|26,64
|36.085.021
|% 9,99
|
|ORMA
|31,48
|489.333
|% 9,99
|
|DAGHL
|17,58
|37.510.438
|% 9,94
|
|AGYO
|3,21
|34.471.819
|% 9,93
|
|FADE
|12,51
|25.722.477
|% -10,00
|
|METUR
|5,53
|194.874.990
|% -9,93
|
|SNKRN
|24,00
|552.389
|% -5,59
|
|BURVA
|23,44
|9.456.434
|% -5,41
|
|CEOEM
|8,71
|41.049.016
|% -5,33
|
|GARAN
|8,68
|1.165.004.719
|% 1,52
|
|EREGL
|20,02
|804.450.657
|% 1,62
|
|SISE
|7,78
|758.919.401
|% 0,78
|
|YKBNK
|2,42
|625.542.130
|% 0,00
|
|THYAO
|12,72
|488.484.523
|% -1,17
|
|YKBNK
|2,42
|625.542.130
|% 0,00
|
|GARAN
|8,68
|1.165.004.719
|% 1,52
|
|ODAS
|1,32
|139.842.507
|% 0,76
|
|KARSN
|4,07
|424.664.401
|% -1,21
|
|SISE
|7,78
|758.919.401
|% 0,78
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4146
|8,4177
|% 0,84
|
|Euro
|9,9971
|10,0034
|% 0,81
|
|Sterlin
|11,6629
|11,7214
|% 0,91
|
|Frank
|9,2683
|9,3241
|% 0,91
|
|Riyal
|2,2354
|2,2466
|% 0,73
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|-2,57
|
|Altın Gr.
|490
|490
|3,11
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.295
|23,00
|
|Tam
|3.230
|3.311
|19,96
|
|Yarım
|1.561
|1.602
|9,66
|
|Çeyrek
|783
|801
|4,83
|
|Gümüş.Ons
|25,53
|25,57
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,89
|6,90
|0,08
|
|B. Petrol
|71,33
|71,33
|-1,56
|
Seans Raporu
16:18
daha fazla
-
16:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 97 artarak (% 0.40 ) 1, 510
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16:33PENTA
Yüzde 4.34 oranında artışla 36.52 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 027, 501 adet işlem
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16:31KUTPO
Yüzde 4.72 oranında artışla 51.00 lira fiyatla işlem gören hissede 682, 325 adet işlem
-
16:30EDATA
Yüzde 4.74 oranında artışla 14.13 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 989, 077 adet işlem
-
16:29XU100
Endeks 1, 404 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 11, 000.00 milyon TL de