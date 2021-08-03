***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.08.2021 14:27
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Temmuz 2021 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954398
BIST
16:061.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,34
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.409
En Düşük
1.394
16:068,4105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0626
|Açılış
|: 8,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3500
|
8,4196
En Düşük
8,2921
16:0610,0070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0839
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
10,0232
En Düşük
9,8542
16:06489,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 3,11
|Açılış
|: 489,84
|
|Önceki Kapanış
|: 486,73
|
490,64
En Düşük
482,54
BIST En Aktif Hisseler16:06
|IDGYO
|3,63
|11.665.318
|% 10,00
|
|KTSKR
|26,64
|36.056.090
|% 9,99
|
|ORMA
|31,48
|489.333
|% 9,99
|
|DAGHL
|17,58
|37.490.291
|% 9,94
|
|AGYO
|3,21
|34.449.981
|% 9,93
|
|FADE
|12,51
|25.682.758
|% -10,00
|
|METUR
|5,53
|194.848.347
|% -9,93
|
|SNKRN
|24,00
|552.389
|% -5,59
|
|BURVA
|23,40
|9.367.122
|% -5,57
|
|CEOEM
|8,73
|40.845.481
|% -5,11
|
|GARAN
|8,69
|1.136.225.522
|% 1,64
|
|EREGL
|20,06
|796.643.454
|% 1,83
|
|SISE
|7,78
|757.575.893
|% 0,78
|
|YKBNK
|2,43
|612.574.153
|% 0,41
|
|THYAO
|12,72
|483.007.016
|% -1,17
|
|YKBNK
|2,43
|612.574.153
|% 0,41
|
|GARAN
|8,69
|1.136.225.522
|% 1,64
|
|ODAS
|1,32
|139.341.986
|% 0,76
|
|KARSN
|4,09
|420.684.873
|% -0,73
|
|SISE
|7,78
|757.575.893
|% 0,78
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4072
|8,4105
|% 0,75
|
|Euro
|9,9799
|10,0070
|% 0,85
|
|Sterlin
|11,6681
|11,7266
|% 0,96
|
|Frank
|9,2707
|9,3265
|% 0,94
|
|Riyal
|2,2347
|2,2460
|% 0,70
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|-0,85
|
|Altın Gr.
|489
|490
|2,85
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.276
|4,00
|
|Tam
|3.222
|3.303
|11,71
|
|Yarım
|1.557
|1.598
|5,67
|
|Çeyrek
|781
|799
|2,84
|
|Gümüş.Ons
|25,50
|25,54
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,87
|6,87
|0,05
|
|B. Petrol
|71,84
|71,84
|-1,05
|
Seans Raporu
16:06
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16:16DAGI
Yüzde 9.84 oranında artışla 2.68 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 775, 008 adet işlem
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16:15EMKEL
Yüzde 5.28 oranında artışla 2.59 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 804, 040 adet işlem
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16:14XU100
Endeks 1, 405 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 39 üstünde . İşlem hacmi 10, 669.00 milyon TL de
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16:14DAGHL
Yüzde 9.94 oranında artışla 17.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 161, 654 adet işlem
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16:12SELGD
Yüzde 9.44 oranında artışla 4.87 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 495, 680 adet işlem