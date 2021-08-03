***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.08.2021 14:27
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Temmuz 2021 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954401
BIST
15:461.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,05
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.409
En Düşük
1.394
15:468,4091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0612
|Açılış
|: 8,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3500
|
8,4196
En Düşük
8,2921
15:4610,0251
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1020
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
10,0251
En Düşük
9,8542
15:46489,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,99
|Açılış
|: 489,29
|
|Önceki Kapanış
|: 486,73
|
489,68
En Düşük
482,54
BIST En Aktif Hisseler15:44
|IDGYO
|3,63
|11.662.613
|% 10,00
|
|KTSKR
|26,64
|36.051.828
|% 9,99
|
|ORMA
|31,48
|489.333
|% 9,99
|
|DAGHL
|17,58
|35.570.701
|% 9,94
|
|AGYO
|3,21
|34.438.827
|% 9,93
|
|FADE
|12,51
|25.476.255
|% -10,00
|
|METUR
|5,53
|194.706.115
|% -9,93
|
|BMSCH
|8,46
|146.672.940
|% -6,52
|
|SNKRN
|24,00
|552.389
|% -5,59
|
|KUYAS
|2,58
|23.067.946
|% -5,49
|
|GARAN
|8,69
|1.087.113.766
|% 1,64
|
|EREGL
|20,02
|762.287.925
|% 1,62
|
|SISE
|7,77
|747.194.370
|% 0,65
|
|YKBNK
|2,42
|604.353.416
|% 0,00
|
|THYAO
|12,72
|470.109.799
|% -1,17
|
|YKBNK
|2,42
|604.353.416
|% 0,00
|
|GARAN
|8,69
|1.087.113.766
|% 1,64
|
|ODAS
|1,32
|138.742.388
|% 0,76
|
|KARSN
|4,06
|402.392.012
|% -1,46
|
|SISE
|7,77
|747.194.370
|% 0,65
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4073
|8,4110
|% 0,76
|
|Euro
|9,9963
|10,0025
|% 0,80
|
|Sterlin
|11,6679
|11,7264
|% 0,95
|
|Frank
|9,2701
|9,3260
|% 0,93
|
|Riyal
|2,2365
|2,2477
|% 0,78
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|-2,28
|
|Altın Gr.
|488
|488
|1,17
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.276
|4,00
|
|Tam
|3.218
|3.300
|8,14
|
|Yarım
|1.556
|1.596
|3,94
|
|Çeyrek
|780
|798
|1,97
|
|Gümüş.Ons
|25,41
|25,44
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,84
|6,84
|0,02
|
|B. Petrol
|71,88
|71,88
|-1,01
|
Seans Raporu
15:44
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