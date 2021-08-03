***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.08.2021 14:27
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Temmuz 2021 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954400
BIST
15:461.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,13
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.409
En Düşük
1.394
15:468,4091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0612
|Açılış
|: 8,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3500
|
8,4196
En Düşük
8,2921
15:4610,0251
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1020
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
10,0251
En Düşük
9,8542
15:46489,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,99
|Açılış
|: 489,29
|
|Önceki Kapanış
|: 486,73
|
489,68
En Düşük
482,54
BIST En Aktif Hisseler15:45
|IDGYO
|3,63
|11.661.706
|% 10,00
|
|KTSKR
|26,64
|36.051.535
|% 9,99
|
|ORMA
|31,48
|489.333
|% 9,99
|
|DAGHL
|17,58
|35.523.955
|% 9,94
|
|AGYO
|3,21
|34.432.407
|% 9,93
|
|FADE
|12,51
|25.465.259
|% -10,00
|
|METUR
|5,53
|194.703.300
|% -9,93
|
|BMSCH
|8,46
|146.620.996
|% -6,52
|
|SNKRN
|24,00
|552.389
|% -5,59
|
|KUYAS
|2,58
|23.067.946
|% -5,49
|
|GARAN
|8,71
|1.072.441.871
|% 1,87
|
|EREGL
|20,06
|756.896.777
|% 1,83
|
|SISE
|7,77
|743.203.294
|% 0,65
|
|YKBNK
|2,43
|596.743.937
|% 0,41
|
|THYAO
|12,73
|467.048.760
|% -1,09
|
|YKBNK
|2,43
|596.743.937
|% 0,41
|
|GARAN
|8,71
|1.072.441.871
|% 1,87
|
|ODAS
|1,32
|138.736.470
|% 0,76
|
|KARSN
|4,06
|399.429.543
|% -1,46
|
|SISE
|7,77
|743.203.294
|% 0,65
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4058
|8,4073
|% 0,71
|
|Euro
|9,9964
|10,0014
|% 0,79
|
|Sterlin
|11,6783
|11,7369
|% 1,04
|
|Frank
|9,2803
|9,3362
|% 1,04
|
|Riyal
|2,2371
|2,2483
|% 0,81
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|-0,62
|
|Altın Gr.
|488
|488
|1,76
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.276
|4,00
|
|Tam
|3.221
|3.302
|10,89
|
|Yarım
|1.557
|1.597
|5,27
|
|Çeyrek
|781
|799
|2,64
|
|Gümüş.Ons
|25,45
|25,49
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,85
|6,86
|0,03
|
|B. Petrol
|71,77
|71,77
|-1,12
|
Seans Raporu
15:45
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