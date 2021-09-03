***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.09.2021 11:28
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ağustos 2021 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961634
BIST
15:431.468
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -10,94
|Açılış
|: 1.480
|
|Önceki Kapanış
|: 1.479
|
1.482
En Düşük
1.465
15:438,2843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0102
|Açılış
|: 8,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3488
En Düşük
8,2680
15:439,8523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0018
|Açılış
|: 9,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7900
|
9,9267
En Düşük
9,8180
15:43485,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 4,31
|Açılış
|: 485,87
|
|Önceki Kapanış
|: 481,56
|
487,68
En Düşük
481,08
BIST En Aktif Hisseler15:43
|OYLUM
|4,40
|33.769.365
|% 10,00
|
|YEOTK
|22,00
|236.170
|% 10,00
|
|FRIGO
|20,58
|72.648.806
|% 9,99
|
|TGSAS
|16,19
|42.498.051
|% 9,99
|
|ARMDA
|58,35
|5.583.557
|% 9,99
|
|ISBIR
|98,65
|1.943.701
|% -9,99
|
|GLRYH
|2,43
|5.360.816
|% -5,81
|
|BURCE
|20,52
|7.541.726
|% -5,79
|
|LUKSK
|48,08
|11.474.729
|% -5,45
|
|ROYAL
|3,38
|92.496
|% -5,32
|
|THYAO
|12,86
|845.111.634
|% -0,31
|
|GARAN
|9,81
|682.058.763
|% -0,51
|
|SASA
|28,26
|481.723.475
|% 0,21
|
|EREGL
|18,21
|349.263.893
|% -1,09
|
|SISE
|8,73
|303.809.288
|% -1,47
|
|ZOREN
|1,73
|224.858.525
|% 6,13
|
|YKBNK
|2,60
|210.908.921
|% -1,52
|
|ODAS
|1,55
|117.500.936
|% 0,65
|
|AKYHO
|2,43
|188.250.758
|% -2,41
|
|GARAN
|9,81
|682.058.763
|% -0,51
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2808
|8,2843
|% 0,12
|
|Euro
|9,8482
|9,8523
|% 0,02
|
|Sterlin
|11,4464
|11,5038
|% 0,27
|
|Frank
|9,0329
|9,0873
|% 0,18
|
|Riyal
|2,2057
|2,2167
|% 0,25
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|13,71
|
|Altın Gr.
|486
|486
|4,31
|
|Cumhuriyet
|3.212
|3.261
|16,00
|
|Tam
|3.193
|3.275
|12,65
|
|Yarım
|1.543
|1.584
|6,12
|
|Çeyrek
|774
|792
|3,06
|
|Gümüş.Ons
|24,30
|24,33
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,09
|
|B. Petrol
|73,42
|73,42
|0,39
|
Seans Raporu
15:43
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