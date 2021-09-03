***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.09.2021 11:28
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ağustos 2021 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961635
BIST
17:121.470
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -8,84
|Açılış
|: 1.480
|
|Önceki Kapanış
|: 1.479
|
1.482
En Düşük
1.465
17:128,2992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0251
|Açılış
|: 8,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3488
En Düşük
8,2680
17:129,8642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0137
|Açılış
|: 9,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7900
|
9,9267
En Düşük
9,8180
17:12487,29
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 5,73
|Açılış
|: 487,29
|
|Önceki Kapanış
|: 481,56
|
487,77
En Düşük
481,08
BIST En Aktif Hisseler17:12
|OYLUM
|4,40
|34.210.043
|% 10,00
|
|YEOTK
|22,00
|245.366
|% 10,00
|
|TGSAS
|16,19
|42.694.226
|% 9,99
|
|ARMDA
|58,35
|6.560.781
|% 9,99
|
|DIRIT
|4,31
|972.039
|% 9,95
|
|ISBIR
|98,65
|1.943.701
|% -9,99
|
|LUKSK
|48,04
|13.112.658
|% -5,53
|
|BURCE
|20,58
|8.144.104
|% -5,51
|
|ROYAL
|3,38
|92.496
|% -5,32
|
|GLRYH
|2,45
|5.829.780
|% -5,04
|
|THYAO
|12,86
|996.433.479
|% -0,31
|
|GARAN
|9,80
|898.203.762
|% -0,61
|
|SASA
|28,48
|533.900.565
|% 0,99
|
|EREGL
|18,21
|432.482.961
|% -1,09
|
|KRDMD
|7,67
|409.350.883
|% -0,39
|
|ZOREN
|1,75
|255.118.374
|% 7,36
|
|ODAS
|1,57
|208.159.385
|% 1,95
|
|YKBNK
|2,61
|284.594.473
|% -1,14
|
|GARAN
|9,80
|898.203.762
|% -0,61
|
|AKYHO
|2,41
|199.607.688
|% -3,21
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2985
|8,3029
|% 0,35
|
|Euro
|9,8634
|9,8664
|% 0,16
|
|Sterlin
|11,4822
|11,5398
|% 0,59
|
|Frank
|9,0604
|9,1150
|% 0,49
|
|Riyal
|2,2102
|2,2212
|% 0,46
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|16,44
|
|Altın Gr.
|487
|487
|5,46
|
|Cumhuriyet
|3.217
|3.266
|21,00
|
|Tam
|3.204
|3.284
|22,28
|
|Yarım
|1.548
|1.589
|10,78
|
|Çeyrek
|777
|794
|5,39
|
|Gümüş.Ons
|24,54
|24,58
|0,66
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|0,17
|
|B. Petrol
|73,09
|73,09
|0,06
|