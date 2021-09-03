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***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

03.09.2021 11:28



***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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Ağustos 2021 Aylık Rapor



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961635


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BIST En Aktif Hisseler17:12
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYLUM 4,40 34.210.043 % 10,00  
YEOTK 22,00 245.366 % 10,00  
TGSAS 16,19 42.694.226 % 9,99  
ARMDA 58,35 6.560.781 % 9,99  
DIRIT 4,31 972.039 % 9,95  
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17:12 Alış Satış %  
Dolar 8,2985 8,3029 % 0,35  
Euro 9,8634 9,8664 % 0,16  
Sterlin 11,4822 11,5398 % 0,59  
Frank 9,0604 9,1150 % 0,49  
Riyal 2,2102 2,2212 % 0,46  
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17:12 Alış Satış %  
Altın Ons 1.826 1.826 16,44  
Altın Gr. 487 487 5,46  
Cumhuriyet 3.217 3.266 21,00  
Tam 3.204 3.284 22,28  
Yarım 1.548 1.589 10,78  
Çeyrek 777 794 5,39  
Gümüş.Ons 24,54 24,58 0,66  
Gümüş Gr. 6,53 6,54 0,17  
B. Petrol 73,09 73,09 0,06  
Seans Raporu 17:12
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