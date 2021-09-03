***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.09.2021 11:28
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ağustos 2021 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961633
BIST
15:151.466
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -12,93
|Açılış
|: 1.480
|
|Önceki Kapanış
|: 1.479
|
1.482
En Düşük
1.465
15:158,3099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0358
|Açılış
|: 8,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3488
En Düşük
8,2680
15:159,8703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0198
|Açılış
|: 9,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7900
|
9,9267
En Düşük
9,8180
15:15484,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,87
|Açılış
|: 484,43
|
|Önceki Kapanış
|: 481,56
|
486,53
En Düşük
481,08
BIST En Aktif Hisseler15:15
|YEOTK
|22,00
|230.604
|% 10,00
|
|OYLUM
|4,40
|33.572.113
|% 10,00
|
|TGSAS
|16,19
|35.902.117
|% 9,99
|
|FRIGO
|20,58
|72.402.196
|% 9,99
|
|DIRIT
|4,31
|972.039
|% 9,95
|
|ISBIR
|98,65
|1.943.701
|% -9,99
|
|GLRYH
|2,43
|5.028.550
|% -5,81
|
|LUKSK
|48,06
|11.140.087
|% -5,49
|
|MANAS
|16,98
|16.748.164
|% -5,46
|
|ROYAL
|3,38
|92.496
|% -5,32
|
|THYAO
|12,85
|802.230.387
|% -0,39
|
|GARAN
|9,77
|575.359.381
|% -0,91
|
|SASA
|28,28
|469.215.659
|% 0,28
|
|EREGL
|18,16
|319.892.672
|% -1,36
|
|KRDMD
|7,64
|274.079.483
|% -0,78
|
|ZOREN
|1,75
|193.891.184
|% 7,36
|
|AKYHO
|2,43
|186.301.562
|% -2,41
|
|ODAS
|1,53
|108.170.339
|% -0,65
|
|THYAO
|12,85
|802.230.387
|% -0,39
|
|GARAN
|9,77
|575.359.381
|% -0,91
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2934
|8,3099
|% 0,43
|
|Euro
|9,8357
|9,8703
|% 0,20
|
|Sterlin
|11,4492
|11,5066
|% 0,30
|
|Frank
|9,0386
|9,0931
|% 0,25
|
|Riyal
|2,2076
|2,2187
|% 0,34
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.816
|5,88
|
|Altın Gr.
|485
|485
|3,18
|
|Cumhuriyet
|3.202
|3.250
|5,00
|
|Tam
|3.187
|3.268
|5,63
|
|Yarım
|1.541
|1.581
|2,72
|
|Çeyrek
|773
|790
|1,36
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,14
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,07
|
|B. Petrol
|73,46
|73,46
|0,43
|
Seans Raporu
15:15
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15:28BURCE
Yüzde -5.05 oranında düşüşle 20.68 lira fiyatla işlem gören hissede 357, 044 adet işlem
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15:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 24 kaybederek (% -1.08 ) 1, 574
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15:27XU100
Endeks 1, 466 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 91 altında . İşlem hacmi 7, 724.00 milyon TL de
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15:25GLRYH
Yüzde -5.81 oranında düşüşle 2.43 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 031, 537 adet işlem
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15:23EDATA
Yüzde -5.08 oranında düşüşle 13.07 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 528, 654 adet işlem