***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
15.11.2021 14:46
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON 2021_10 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977724
BIST
17:501.704
En Yüksek
|Değişim
|: 3,97%
|| 65,00
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.711
En Düşük
1.672
17:5010,0492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0496
|Açılış
|: 10,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,0603
En Düşük
9,9378
17:5011,5039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0514
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,5209
En Düşük
11,4087
17:50601,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,57
|Açılış
|: 601,77
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,01
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler17:50
|GARFA
|13,80
|7.473.651
|% 9,96
|
|DOBUR
|123,70
|23.957.845
|% 9,96
|
|AKBNK
|6,97
|1.197.422.722
|% 9,94
|
|GARAN
|11,63
|171.938.048
|% 9,92
|
|ISCTR
|6,99
|920.444.807
|% 9,91
|
|PENTA
|175,80
|32.978.268
|% -9,98
|
|ADESE
|1,10
|661.080.641
|% -9,84
|
|OYLUM
|8,86
|42.130.056
|% -8,94
|
|VAKFN
|5,85
|145.515.260
|% -8,31
|
|BASGZ
|14,29
|784.128.333
|% -8,22
|
|THYAO
|17,67
|3.460.603.435
|% -0,84
|
|PETKM
|7,95
|2.070.368.652
|% 3,92
|
|KRDMD
|7,72
|1.425.686.871
|% 2,80
|
|SISE
|9,92
|1.333.761.736
|% 3,77
|
|AKBNK
|6,97
|1.197.422.722
|% 9,94
|
|ADESE
|1,10
|661.080.641
|% -9,84
|
|SKBNK
|1,24
|598.866.706
|% 7,83
|
|TSKB
|1,71
|811.216.450
|% 8,23
|
|YKBNK
|3,39
|943.374.813
|% 9,71
|
|EKGYO
|2,17
|604.868.950
|% 5,34
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,0446
|10,0492
|% 0,50
|
|Euro
|11,4960
|11,5039
|% 0,45
|
|Sterlin
|13,4589
|13,5264
|% 0,58
|
|Frank
|10,8796
|10,9452
|% 0,57
|
|Riyal
|2,6729
|2,6863
|% 0,55
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.861
|-5,44
|
|Altın Gr.
|602
|602
|1,68
|
|Cumhuriyet
|3.967
|4.027
|5,00
|
|Tam
|3.948
|4.047
|5,48
|
|Yarım
|1.908
|1.958
|2,65
|
|Çeyrek
|957
|979
|1,32
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|24,99
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|8,08
|8,09
|-0,05
|
|B. Petrol
|80,86
|80,86
|-1,31
|
Seans Raporu
17:50
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-
17:59HALKB
Yüzde 9.17 oranında artışla 5.00 lira fiyatla işlem gören hissede 223, 179, 509 adet işlem
-
17:57GARFA
Yüzde 9.24 oranında artışla 13.71 lira fiyatla işlem gören hissede 515, 830 adet işlem
-
17:56TSPOR
Yüzde 9.32 oranında artışla 7.74 lira fiyatla işlem gören hissede 112, 773, 902 adet işlem
-
17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 62, 15 artarak (% 4.29 ) 1, 510
-
17:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, AKBNK, GARAN, VAKBN, AKSGY, DIRIT, SAHOL, YKBNK, ISCTR