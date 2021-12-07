***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.12.2021 17:37
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kasım 2021 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981648
BIST
13:311.998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 16,82
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.006
En Düşük
1.983
13:3113,6682
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,1781
|Açılış
|: 13,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,7158
En Düşük
13,4450
13:3115,4571
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 0,2400
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,4829
En Düşük
15,1751
13:31786,44
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 12,06
|Açılış
|: 786,44
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
789,01
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler13:31
|BAGFS
|13,97
|11.258.797
|% 10,00
|
|ISBIR
|55,05
|2.580.744
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|18.843.023
|% 9,97
|
|PCILT
|16,79
|17.082.465
|% 9,95
|
|AYES
|24,30
|601.407
|% 9,95
|
|CRDFA
|4,86
|15.885.601
|% -10,00
|
|UTPYA
|15,30
|1.223.876
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|689.717
|% -10,00
|
|QNBFB
|52,25
|970.102
|% -9,99
|
|KZBGY
|27,16
|20.509.587
|% -9,95
|
|GARAN
|11,98
|2.572.202.138
|% 1,27
|
|SISE
|14,59
|2.526.559.197
|% -0,55
|
|THYAO
|20,06
|2.211.136.131
|% 4,48
|
|ASELS
|23,80
|1.652.604.764
|% 3,12
|
|KRDMD
|9,66
|1.436.156.072
|% -0,41
|
|YKBNK
|3,62
|967.511.571
|% 1,40
|
|TSKB
|1,66
|404.314.204
|% 2,47
|
|GARAN
|11,98
|2.572.202.138
|% 1,27
|
|SISE
|14,59
|2.526.559.197
|% -0,55
|
|KRDMD
|9,66
|1.436.156.072
|% -0,41
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6604
|13,6682
|% 1,32
|
|Euro
|15,4320
|15,4571
|% 1,58
|
|Sterlin
|18,0098
|18,1002
|% 1,12
|
|Frank
|14,7253
|14,8140
|% 1,36
|
|Riyal
|3,6322
|3,6504
|% 1,33
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|6,79
|
|Altın Gr.
|787
|787
|12,44
|
|Cumhuriyet
|5.206
|5.284
|33,00
|
|Tam
|5.181
|5.312
|28,57
|
|Yarım
|2.504
|2.570
|13,82
|
|Çeyrek
|1.256
|1.285
|6,91
|
|Gümüş.Ons
|22,45
|22,48
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,88
|0,11
|
|B. Petrol
|75,82
|75,82
|0,38
|