***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.12.2021 17:37
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Kasım 2021 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981652
BIST
16:292.006
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 25,17
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.007
En Düşük
1.978
16:2913,6598
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1697
|Açılış
|: 13,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,7371
En Düşük
13,4450
16:2915,4645
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 0,2474
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,5254
En Düşük
15,1751
16:29784,13
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 9,75
|Açılış
|: 784,13
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
789,01
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler16:29
|ISBIR
|55,05
|2.761.638
|% 9,99
|
|RALYH
|13,91
|13.187.338
|% 9,96
|
|PCILT
|16,79
|17.613.902
|% 9,95
|
|ATATP
|63,55
|15.822.971
|% 9,95
|
|AYES
|24,30
|996.307
|% 9,95
|
|UTPYA
|15,30
|3.188.136
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|704.624
|% -10,00
|
|QNBFB
|52,25
|1.075.804
|% -9,99
|
|GESAN
|21,32
|117.863.734
|% -9,97
|
|TUREX
|16,56
|21.967.820
|% -9,95
|
|EKGYO
|2,56
|1.732.751.166
|% 6,67
|
|TAVHL
|38,48
|1.073.296.646
|% 8,52
|
|PGSUS
|100,50
|727.042.215
|% 4,09
|
|KOZAL
|138,90
|689.161.043
|% 0,58
|
|BIMAS
|77,20
|582.748.152
|% -0,45
|
|EKGYO
|2,56
|1.732.751.166
|% 6,67
|
|ODAS
|1,64
|313.069.598
|% -1,80
|
|PEKGY
|1,14
|117.088.990
|% -9,52
|
|HALKB
|5,25
|341.036.519
|% 2,34
|
|CEMAS
|1,29
|71.089.097
|% -1,53
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6547
|13,6598
|% 1,26
|
|Euro
|15,4436
|15,4645
|% 1,63
|
|Sterlin
|17,9759
|18,0661
|% 0,93
|
|Frank
|14,7443
|14,8331
|% 1,49
|
|Riyal
|3,6304
|3,6486
|% 1,28
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|-1,38
|
|Altın Gr.
|784
|784
|9,58
|
|Cumhuriyet
|5.200
|5.276
|25,00
|
|Tam
|5.163
|5.298
|14,02
|
|Yarım
|2.495
|2.563
|6,78
|
|Çeyrek
|1.252
|1.281
|3,39
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,43
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,82
|9,83
|0,06
|
|B. Petrol
|75,75
|75,75
|0,31
|