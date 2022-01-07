***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.01.2022 10:59
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aralık 2021 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989749
BIST
11:542.021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 13,77
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
2.014
11:5413,8370
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0049
|Açılış
|: 13,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9039
En Düşük
13,7400
11:5415,6635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0189
|Açılış
|: 15,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7087
En Düşük
15,5317
11:54796,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 2,75
|Açılış
|: 796,34
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
800,70
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler11:52
|DOBUR
|113,40
|5.850.079
|% 9,99
|
|UZERB
|51,20
|1.132.083
|% 9,97
|
|LIDFA
|4,76
|27.775.417
|% 9,93
|
|BRMEN
|2,12
|155.551
|% 9,84
|
|RODRG
|18,23
|401.443
|% 8,77
|
|ELITE
|19,84
|60.240.516
|% -9,98
|
|SODSN
|27,52
|242.671
|% -9,95
|
|IHAAS
|10,34
|2.448.149
|% -6,17
|
|SUMAS
|80,35
|164.959
|% -5,36
|
|IHEVA
|1,01
|9.184.984
|% -4,72
|
|GARAN
|11,70
|1.818.931.722
|% 1,92
|
|THYAO
|24,54
|1.100.943.740
|% -1,29
|
|EREGL
|30,60
|943.652.889
|% 1,32
|
|KRDMD
|11,04
|845.883.258
|% 4,25
|
|SISE
|14,97
|707.242.571
|% 0,81
|
|YKBNK
|3,61
|592.561.314
|% 3,44
|
|GARAN
|11,70
|1.818.931.722
|% 1,92
|
|KRDMD
|11,04
|845.883.258
|% 4,25
|
|PETKM
|9,52
|656.992.353
|% 1,49
|
|EKGYO
|2,32
|139.996.667
|% 2,65
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8060
|13,8346
|% -0,05
|
|Euro
|15,6179
|15,6752
|% 0,20
|
|Sterlin
|18,6792
|18,7728
|% 0,35
|
|Frank
|14,9662
|15,0563
|% 0,36
|
|Riyal
|3,6740
|3,6924
|% 0,24
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|1,60
|
|Altın Gr.
|797
|797
|3,41
|
|Cumhuriyet
|5.257
|5.336
|-4,00
|
|Tam
|5.230
|5.367
|-4,40
|
|Yarım
|2.528
|2.596
|-2,13
|
|Çeyrek
|1.268
|1.298
|-1,06
|
|Gümüş.Ons
|22,14
|22,17
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|9,83
|9,85
|0,00
|
|B. Petrol
|82,39
|82,39
|0,40
|