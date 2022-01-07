***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.01.2022 10:59
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklam
11:532.021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 13,76
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
2.014
11:5313,8406
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0013
|Açılış
|: 13,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9039
En Düşük
13,7400
11:5315,7048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0602
|Açılış
|: 15,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7087
En Düşük
15,5317
11:53796,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 2,75
|Açılış
|: 796,34
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
800,70
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler11:53
|DOBUR
|113,40
|5.850.079
|% 9,99
|
|UZERB
|51,20
|1.132.083
|% 9,97
|
|LIDFA
|4,76
|27.759.628
|% 9,93
|
|BRMEN
|2,12
|155.551
|% 9,84
|
|RODRG
|18,23
|401.443
|% 8,77
|
|ELITE
|19,84
|60.222.303
|% -9,98
|
|SODSN
|27,52
|242.671
|% -9,95
|
|IHAAS
|10,34
|2.429.269
|% -6,17
|
|SUMAS
|80,35
|164.959
|% -5,36
|
|IHEVA
|1,01
|8.277.707
|% -4,72
|
|GARAN
|11,70
|1.811.569.225
|% 1,92
|
|THYAO
|24,52
|1.091.555.735
|% -1,37
|
|EREGL
|30,66
|925.985.734
|% 1,52
|
|KRDMD
|11,08
|825.289.160
|% 4,63
|
|SISE
|14,97
|705.497.521
|% 0,81
|
|YKBNK
|3,61
|589.875.269
|% 3,44
|
|GARAN
|11,70
|1.811.569.225
|% 1,92
|
|KRDMD
|11,08
|825.289.160
|% 4,63
|
|PETKM
|9,55
|652.928.365
|% 1,81
|
|AKBNK
|7,54
|413.197.571
|% 3,01
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8051
|13,8406
|% -0,01
|
|Euro
|15,5298
|15,7048
|% 0,38
|
|Sterlin
|18,7064
|18,8002
|% 0,49
|
|Frank
|14,9896
|15,0799
|% 0,52
|
|Riyal
|3,6793
|3,6978
|% 0,39
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|2,21
|
|Altın Gr.
|796
|796
|2,56
|
|Cumhuriyet
|5.257
|5.336
|-4,00
|
|Tam
|5.230
|5.367
|-4,40
|
|Yarım
|2.528
|2.596
|-2,13
|
|Çeyrek
|1.268
|1.298
|-1,06
|
|Gümüş.Ons
|22,12
|22,15
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|9,84
|9,86
|0,00
|
|B. Petrol
|82,27
|82,27
|0,28
|