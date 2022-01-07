***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.01.2022 10:59
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aralık 2021 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989755
BIST
10:492.023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 15,93
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
2.020
10:4913,8552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0133
|Açılış
|: 13,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,9039
En Düşük
13,7400
10:4915,6732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0286
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7087
En Düşük
15,5317
10:49793,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,38
|Açılış
|: 793,21
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
800,70
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler10:49
|DOBUR
|113,40
|5.850.079
|% 9,99
|
|UZERB
|51,20
|1.132.083
|% 9,97
|
|BRMEN
|2,12
|155.551
|% 9,84
|
|RODRG
|18,23
|401.443
|% 8,77
|
|LIDFA
|4,62
|13.016.788
|% 6,70
|
|ELITE
|19,84
|58.968.376
|% -9,98
|
|SODSN
|27,52
|242.671
|% -9,95
|
|IHAAS
|10,28
|2.039.268
|% -6,72
|
|SUMAS
|80,35
|164.959
|% -5,36
|
|TUCLK
|15,00
|2.693.811
|% -2,60
|
|EREGL
|30,60
|566.751.215
|% 1,32
|
|THYAO
|25,26
|526.169.498
|% 1,61
|
|KRDMD
|10,86
|451.688.718
|% 2,55
|
|SISE
|14,99
|423.007.955
|% 0,94
|
|PETKM
|9,64
|411.230.721
|% 2,77
|
|PETKM
|9,64
|411.230.721
|% 2,77
|
|KRDMD
|10,86
|451.688.718
|% 2,55
|
|ODAS
|1,39
|40.551.120
|% 1,46
|
|SISE
|14,99
|423.007.955
|% 0,94
|
|YKBNK
|3,51
|98.004.435
|% 0,57
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8162
|13,8552
|% 0,10
|
|Euro
|15,6134
|15,6732
|% 0,18
|
|Sterlin
|18,6078
|18,7011
|% -0,04
|
|Frank
|14,9038
|14,9936
|% -0,06
|
|Riyal
|3,6616
|3,6799
|% -0,10
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|1,69
|
|Altın Gr.
|794
|794
|0,07
|
|Cumhuriyet
|5.257
|5.336
|-4,00
|
|Tam
|5.230
|5.367
|-4,40
|
|Yarım
|2.528
|2.596
|-2,13
|
|Çeyrek
|1.268
|1.298
|-1,06
|
|Gümüş.Ons
|22,09
|22,12
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|9,77
|9,78
|-0,07
|
|B. Petrol
|82,43
|82,43
|0,44
|
Seans Raporu
10:49
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