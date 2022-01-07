***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.01.2022 10:59
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aralık 2021 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989753
BIST
11:322.022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 14,05
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
2.014
11:3213,8609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0190
|Açılış
|: 13,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9039
En Düşük
13,7400
11:3215,6908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0462
|Açılış
|: 15,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7087
En Düşük
15,5317
11:32795,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,95
|Açılış
|: 795,54
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
800,70
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler11:32
|DOBUR
|113,40
|5.850.079
|% 9,99
|
|UZERB
|51,20
|1.132.083
|% 9,97
|
|BRMEN
|2,12
|155.551
|% 9,84
|
|RODRG
|18,23
|401.443
|% 8,77
|
|LIDFA
|4,70
|21.269.589
|% 8,55
|
|ELITE
|19,84
|59.924.743
|% -9,98
|
|SODSN
|27,52
|242.671
|% -9,95
|
|SUMAS
|80,35
|164.959
|% -5,36
|
|IHAAS
|10,45
|2.147.293
|% -5,17
|
|MTRYO
|1,64
|578.531
|% -3,53
|
|GARAN
|11,71
|1.531.846.101
|% 2,00
|
|THYAO
|24,78
|934.586.957
|% -0,32
|
|EREGL
|30,50
|806.880.845
|% 0,99
|
|KRDMD
|10,92
|673.243.250
|% 3,12
|
|SISE
|14,92
|624.873.860
|% 0,47
|
|YKBNK
|3,59
|509.571.186
|% 2,87
|
|GARAN
|11,71
|1.531.846.101
|% 2,00
|
|PETKM
|9,55
|616.323.714
|% 1,81
|
|KRDMD
|10,92
|673.243.250
|% 3,12
|
|TSKB
|1,55
|78.278.058
|% 2,65
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8448
|13,8609
|% 0,14
|
|Euro
|15,6714
|15,6908
|% 0,30
|
|Sterlin
|18,6705
|18,7641
|% 0,30
|
|Frank
|14,9601
|15,0502
|% 0,32
|
|Riyal
|3,6712
|3,6896
|% 0,17
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|0,88
|
|Altın Gr.
|795
|795
|1,66
|
|Cumhuriyet
|5.257
|5.336
|-4,00
|
|Tam
|5.230
|5.367
|-4,40
|
|Yarım
|2.528
|2.596
|-2,13
|
|Çeyrek
|1.268
|1.298
|-1,06
|
|Gümüş.Ons
|22,08
|22,10
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,81
|9,83
|-0,02
|
|B. Petrol
|82,24
|82,24
|0,25
|
Seans Raporu
11:32
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