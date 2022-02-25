***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
25.02.2022 14:54
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ocak 2022 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004444
BIST
15:181.948
En Yüksek
|Değişim
|: 5,22%
|| 96,64
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.948
En Düşük
1.866
15:1813,8941
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,1289
|Açılış
|: 13,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4700
|
14,1558
En Düşük
13,8339
15:1815,6122
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -0,2333
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
15,9186
En Düşük
15,5294
15:18852,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -3,24
|Açılış
|: 852,06
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
851,29
BIST En Aktif Hisseler15:18
|PENTA
|297,00
|15.859.206
|% 10,00
|
|TIRE
|9,46
|27.371.388
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|384.555
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.542,80
|499.184
|% 10,00
|
|ATSYH
|16,17
|683.001
|% 10,00
|
|AYES
|19,88
|1.183.445
|% -4,05
|
|TKFEN
|19,60
|667.012.661
|% -3,54
|
|KLGYO
|0,89
|132.882.592
|% -3,26
|
|ARMDA
|62,00
|2.842.240
|% -2,29
|
|ULUUN
|6,32
|39.028.011
|% -2,17
|
|THYAO
|27,16
|5.074.721.561
|% 7,44
|
|EREGL
|30,54
|1.907.727.675
|% 5,02
|
|GARAN
|11,39
|1.076.749.345
|% 3,45
|
|KRDMD
|11,27
|1.064.183.034
|% 6,82
|
|SASA
|45,44
|770.501.312
|% 7,93
|
|EKGYO
|2,05
|445.738.787
|% 3,02
|
|YKBNK
|3,68
|763.822.013
|% 4,25
|
|THYAO
|27,16
|5.074.721.561
|% 7,44
|
|KLGYO
|0,89
|132.882.592
|% -3,26
|
|HUNER
|2,75
|364.399.339
|% 3,38
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8779
|13,8941
|% -0,92
|
|Euro
|15,5634
|15,6122
|% -1,47
|
|Sterlin
|18,5967
|18,6899
|% -0,62
|
|Frank
|14,9859
|15,0761
|% -0,69
|
|Riyal
|3,7027
|3,7213
|% -0,59
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.902
|3,90
|
|Altın Gr.
|853
|853
|-2,24
|
|Cumhuriyet
|5.706
|5.792
|-378,00
|
|Tam
|5.669
|5.830
|-376,60
|
|Yarım
|2.742
|2.821
|-180,79
|
|Çeyrek
|1.375
|1.410
|-90,85
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,27
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,87
|10,88
|0,01
|
|B. Petrol
|95,31
|95,31
|-0,11
|
Seans Raporu
15:18
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15:33KFEIN
Yüzde 9.49 oranında artışla 18.34 lira fiyatla işlem gören hissede 832, 865 adet işlem
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15:32XU100
Endeks 1, 946 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 11 üstünde . İşlem hacmi 23, 765.00 milyon TL de
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15:31OSTIM
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