***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
25.02.2022 14:54
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ocak 2022 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004446
BIST
14:421.929
En Yüksek
|Değişim
|: 4,21%
|| 78,03
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.936
En Düşük
1.866
14:4213,9925
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0305
|Açılış
|: 14,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4700
|
14,1558
En Düşük
13,9449
14:4215,6899
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -0,1556
|Açılış
|: 15,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
15,9186
En Düşük
15,6248
14:42857,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,72
|Açılış
|: 857,02
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
853,10
BIST En Aktif Hisseler14:42
|KERVN
|0,66
|384.555
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.542,80
|499.184
|% 10,00
|
|ATSYH
|16,17
|683.001
|% 10,00
|
|KENT
|160,70
|404.797
|% 9,99
|
|KRTEK
|11,13
|22.705.716
|% 9,98
|
|KLGYO
|0,86
|117.167.723
|% -6,52
|
|AYES
|19,88
|1.183.445
|% -4,05
|
|IHEVA
|1,08
|13.417.284
|% -2,70
|
|ULUUN
|6,29
|35.969.593
|% -2,63
|
|TKFEN
|19,80
|609.315.875
|% -2,56
|
|THYAO
|27,02
|4.568.978.638
|% 6,88
|
|EREGL
|30,24
|1.662.315.085
|% 3,99
|
|GARAN
|11,41
|949.220.951
|% 3,63
|
|KRDMD
|11,13
|857.265.526
|% 5,50
|
|SASA
|45,12
|722.458.825
|% 7,17
|
|EKGYO
|2,04
|408.730.932
|% 2,51
|
|YKBNK
|3,65
|656.798.940
|% 3,40
|
|THYAO
|27,02
|4.568.978.638
|% 6,88
|
|KLGYO
|0,86
|117.167.723
|% -6,52
|
|HUNER
|2,77
|349.631.302
|% 4,14
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9798
|13,9925
|% -0,22
|
|Euro
|15,6583
|15,6899
|% -0,98
|
|Sterlin
|18,7340
|18,8279
|% 0,11
|
|Frank
|15,0995
|15,1904
|% 0,06
|
|Riyal
|3,7317
|3,7504
|% 0,19
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|7,21
|
|Altın Gr.
|864
|864
|8,46
|
|Cumhuriyet
|5.772
|5.859
|-311,00
|
|Tam
|5.738
|5.884
|-322,60
|
|Yarım
|2.774
|2.846
|-156,05
|
|Çeyrek
|1.391
|1.423
|-78,02
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,25
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,94
|10,95
|0,08
|
|B. Petrol
|95,02
|95,02
|-0,40
|
Seans Raporu
14:42
daha fazla
-
14:57XU100
Endeks 1, 933 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 41 üstünde . İşlem hacmi 21, 311.00 milyon TL de
-
14:56VESBE
Yüzde 7.63 oranında artışla 6.91 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 129, 892 adet işlem
-
14:54FROTO
Yüzde 8.43 oranında artışla 258.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 430, 315 adet işlem
-
14:53PAMEL
Yüzde 7.79 oranında artışla 103.80 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 424 adet işlem
-
14:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, TAVHL, SASA