***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.03.2022 15:05
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Açıklamalar
Şubat 2022 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007784
BIST
15:061.978
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -12,80
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
1.998
En Düşük
1.964
15:0614,3841
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1699
|Açılış
|: 14,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,4038
En Düşük
14,1994
15:0615,6870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1110
|Açılış
|: 15,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6870
En Düşük
15,4420
15:06916,72
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 17,48
|Açılış
|: 916,72
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,62
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler15:04
|KONTR
|151,90
|251.929.195
|% 9,99
|
|MERKO
|3,42
|26.084.560
|% 9,97
|
|PETUN
|24,26
|69.366.736
|% 9,97
|
|SELVA
|18,76
|27.499.678
|% 9,96
|
|ULUUN
|8,10
|143.420.822
|% 9,91
|
|EUHOL
|2,91
|19.623.496
|% -9,91
|
|AVHOL
|5,37
|9.182.989
|% -9,90
|
|GWIND
|6,56
|50.106.248
|% -9,89
|
|USAK
|1,48
|69.992.113
|% -9,76
|
|MARTI
|2,05
|15.715.473
|% -9,69
|
|KRDMD
|13,73
|2.397.643.954
|% 1,55
|
|THYAO
|24,90
|1.530.781.703
|% -1,58
|
|EREGL
|34,14
|1.468.138.952
|% 0,41
|
|ASELS
|24,22
|1.113.948.918
|% 0,08
|
|KOZAL
|131,60
|1.097.752.040
|% 2,25
|
|ODAS
|1,35
|247.461.656
|% -7,53
|
|KRDMD
|13,73
|2.397.643.954
|% 1,55
|
|DOHOL
|2,97
|508.572.479
|% 2,77
|
|EKGYO
|2,03
|228.506.574
|% -0,49
|
|YKBNK
|3,63
|361.958.221
|% -0,55
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3649
|14,3779
|% 1,15
|
|Euro
|15,6270
|15,6657
|% 0,58
|
|Sterlin
|18,8723
|18,9670
|% 0,51
|
|Frank
|15,4738
|15,5671
|% 0,21
|
|Riyal
|3,8177
|3,8369
|% 1,07
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.988
|1.988
|20,56
|
|Altın Gr.
|921
|921
|22,19
|
|Cumhuriyet
|6.095
|6.187
|129,00
|
|Tam
|6.084
|6.237
|151,60
|
|Yarım
|2.940
|3.017
|73,33
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|36,67
|
|Gümüş.Ons
|25,76
|25,79
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,97
|0,27
|
|B. Petrol
|125
|125
|6,72
|