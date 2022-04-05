***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.04.2022 11:57
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Mart 2022 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015794
BIST
13:102.333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 21,75
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.335
En Düşük
2.313
13:1014,7191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0405
|Açılış
|: 14,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7221
En Düşük
14,6627
13:1016,1499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0348
|Açılış
|: 16,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1748
En Düşük
16,1032
13:10913,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,88
|Açılış
|: 913,43
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
914,49
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler13:08
|ULUSE
|150,70
|14.729.452
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|2.530.700
|% 9,99
|
|OSMEN
|26,70
|12.247.105
|% 9,43
|
|AKMGY
|55,00
|8.332.447
|% 8,80
|
|IDEAS
|22,74
|30.665.964
|% 8,08
|
|LIDER
|19,23
|546.469.816
|% -6,20
|
|GRNYO
|2,38
|2.777.781
|% -4,80
|
|GMTAS
|3,02
|3.946.369
|% -4,13
|
|CEOEM
|12,67
|23.484.348
|% -3,94
|
|ENSRI
|16,13
|35.250.598
|% -3,82
|
|THYAO
|34,84
|2.587.326.297
|% 4,12
|
|KRDMD
|15,90
|1.982.250.503
|% 0,32
|
|ASELS
|26,02
|1.957.395.134
|% 2,68
|
|SISE
|16,72
|1.772.032.342
|% 2,77
|
|GARAN
|12,57
|1.755.114.015
|% -0,48
|
|ODAS
|1,92
|619.105.294
|% 7,87
|
|EKGYO
|2,57
|604.661.864
|% 2,39
|
|YKBNK
|4,24
|857.179.050
|% 0,71
|
|KARSN
|5,82
|860.284.602
|% 2,83
|
|AKBNK
|7,79
|1.149.419.797
|% 0,91
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7154
|14,7209
|% 0,29
|
|Euro
|16,1406
|16,1514
|% 0,23
|
|Sterlin
|19,2794
|19,3761
|% 0,40
|
|Frank
|15,8444
|15,9399
|% 0,37
|
|Riyal
|3,9118
|3,9314
|% 0,24
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|-3,83
|
|Altın Gr.
|913
|913
|0,78
|
|Cumhuriyet
|6.051
|6.143
|16,00
|
|Tam
|6.024
|6.174
|16,48
|
|Yarım
|2.912
|2.987
|7,97
|
|Çeyrek
|1.460
|1.493
|3,99
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,67
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,66
|0,07
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,59
|