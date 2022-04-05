***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.04.2022 11:57
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Mart 2022 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015797
BIST
13:092.333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 21,85
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.335
En Düşük
2.313
13:0914,7209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0423
|Açılış
|: 14,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7221
En Düşük
14,6627
13:0916,1514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0363
|Açılış
|: 16,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1748
En Düşük
16,1032
13:09913,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,88
|Açılış
|: 913,43
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
914,49
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler13:09
|ULUSE
|150,70
|14.729.452
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|2.530.700
|% 9,99
|
|OSMEN
|26,70
|12.344.147
|% 9,43
|
|AKMGY
|54,75
|8.378.313
|% 8,31
|
|IDEAS
|22,74
|30.670.967
|% 8,08
|
|LIDER
|19,26
|547.677.227
|% -6,05
|
|GRNYO
|2,38
|2.802.354
|% -4,80
|
|GMTAS
|3,02
|4.218.742
|% -4,13
|
|CEOEM
|12,68
|23.642.265
|% -3,87
|
|ENSRI
|16,15
|35.459.373
|% -3,70
|
|THYAO
|34,86
|2.599.086.426
|% 4,18
|
|KRDMD
|15,90
|1.997.306.482
|% 0,32
|
|ASELS
|26,00
|1.966.864.699
|% 2,60
|
|SISE
|16,72
|1.776.590.285
|% 2,77
|
|GARAN
|12,58
|1.773.896.376
|% -0,40
|
|ODAS
|1,91
|629.986.686
|% 7,30
|
|EKGYO
|2,57
|604.687.765
|% 2,39
|
|YKBNK
|4,25
|857.325.291
|% 0,95
|
|KARSN
|5,84
|863.281.763
|% 3,18
|
|AKBNK
|7,80
|1.154.059.617
|% 1,04
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7154
|14,7209
|% 0,29
|
|Euro
|16,1406
|16,1514
|% 0,23
|
|Sterlin
|19,2770
|19,3737
|% 0,39
|
|Frank
|15,8466
|15,9420
|% 0,38
|
|Riyal
|3,9119
|3,9315
|% 0,24
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.930
|-2,94
|
|Altın Gr.
|913
|913
|0,59
|
|Cumhuriyet
|6.051
|6.143
|16,00
|
|Tam
|6.024
|6.174
|16,48
|
|Yarım
|2.912
|2.987
|7,97
|
|Çeyrek
|1.460
|1.493
|3,99
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,68
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,67
|0,07
|
|B. Petrol
|109
|109
|0,98
|