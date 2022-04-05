***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.04.2022 11:57
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Mart 2022 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015799
BIST
11:592.330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 18,50
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.331
En Düşük
2.313
11:5914,7196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0410
|Açılış
|: 14,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7202
En Düşük
14,6627
11:5916,1670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0519
|Açılış
|: 16,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1748
En Düşük
16,1032
11:59913,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,28
|Açılış
|: 913,84
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
914,49
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler11:57
|ULUSE
|150,70
|14.607.084
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|2.337.597
|% 9,99
|
|EKIZ
|7,02
|351.491
|% 9,86
|
|IDEAS
|22,84
|27.262.798
|% 8,56
|
|ACSEL
|33,28
|31.294.293
|% 7,70
|
|EDIP
|3,35
|4.977.174
|% -3,46
|
|ERSU
|5,40
|10.343.331
|% -3,40
|
|GRNYO
|2,42
|2.358.808
|% -3,20
|
|CEOEM
|12,77
|17.049.862
|% -3,18
|
|ENSRI
|16,27
|25.526.668
|% -2,98
|
|THYAO
|34,38
|1.642.472.923
|% 2,75
|
|GARAN
|12,55
|1.530.598.580
|% -0,63
|
|KRDMD
|16,08
|1.179.637.986
|% 1,45
|
|SISE
|16,53
|1.105.097.171
|% 1,60
|
|ASELS
|25,74
|1.041.625.933
|% 1,58
|
|ODAS
|1,89
|507.442.854
|% 6,18
|
|EKGYO
|2,58
|498.679.013
|% 2,79
|
|YKBNK
|4,25
|676.536.692
|% 0,95
|
|KARSN
|5,84
|792.939.846
|% 3,18
|
|AKBNK
|7,80
|978.197.591
|% 1,04
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7157
|14,7187
|% 0,27
|
|Euro
|16,1581
|16,1658
|% 0,31
|
|Sterlin
|19,2606
|19,3571
|% 0,30
|
|Frank
|15,8245
|15,9198
|% 0,24
|
|Riyal
|3,9111
|3,9307
|% 0,22
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|-0,59
|
|Altın Gr.
|913
|914
|0,96
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.127
|14,00
|
|Tam
|6.008
|6.158
|13,52
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|6,55
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|3,27
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,73
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,69
|0,09
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,38
|
Seans Raporu
11:57
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