***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.04.2022 11:57
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Mart 2022 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015793
BIST
12:242.332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 20,47
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.335
En Düşük
2.313
12:2414,7165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0379
|Açılış
|: 14,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7206
En Düşük
14,6627
12:2416,1691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0540
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1748
En Düşük
16,1032
12:24912,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,01
|Açılış
|: 912,55
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
914,49
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler12:24
|ULUSE
|150,70
|14.713.327
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|2.367.919
|% 9,99
|
|EKIZ
|7,02
|351.491
|% 9,86
|
|AKMGY
|55,40
|6.357.010
|% 9,59
|
|IDEAS
|22,68
|28.992.789
|% 7,79
|
|LIDER
|19,15
|469.301.361
|% -6,59
|
|GRNYO
|2,40
|2.462.664
|% -4,00
|
|EDIP
|3,36
|5.641.672
|% -3,17
|
|KGYO
|6,10
|5.161.859
|% -3,17
|
|ENSRI
|16,25
|28.944.039
|% -3,10
|
|THYAO
|34,42
|1.790.721.661
|% 2,87
|
|GARAN
|12,58
|1.626.858.475
|% -0,40
|
|KRDMD
|16,02
|1.601.236.328
|% 1,07
|
|SISE
|16,75
|1.500.203.540
|% 2,95
|
|ASELS
|25,74
|1.121.504.892
|% 1,58
|
|ODAS
|1,91
|555.460.463
|% 7,30
|
|EKGYO
|2,57
|568.797.559
|% 2,39
|
|YKBNK
|4,26
|748.630.915
|% 1,19
|
|KARSN
|5,83
|818.254.886
|% 3,00
|
|AKBNK
|7,83
|1.065.918.198
|% 1,42
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7143
|14,7165
|% 0,26
|
|Euro
|16,1621
|16,1691
|% 0,34
|
|Sterlin
|19,2772
|19,3739
|% 0,39
|
|Frank
|15,8344
|15,9298
|% 0,31
|
|Riyal
|3,9117
|3,9313
|% 0,24
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.930
|-3,15
|
|Altın Gr.
|913
|913
|0,76
|
|Cumhuriyet
|6.053
|6.145
|18,00
|
|Tam
|6.024
|6.174
|16,48
|
|Yarım
|2.912
|2.987
|7,97
|
|Çeyrek
|1.460
|1.493
|3,99
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,69
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|0,08
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,56
|