***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.04.2022 11:57
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mart 2022 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015798
BIST
12:252.332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 20,26
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.335
En Düşük
2.313
12:2514,7185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0399
|Açılış
|: 14,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7206
En Düşük
14,6627
12:2516,1719
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0568
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1748
En Düşük
16,1032
12:25912,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,22
|Açılış
|: 912,78
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
914,49
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler12:25
|ULUSE
|150,70
|14.713.930
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|2.377.283
|% 9,99
|
|EKIZ
|7,02
|351.491
|% 9,86
|
|AKMGY
|54,90
|6.549.537
|% 8,61
|
|IDEAS
|22,62
|29.176.961
|% 7,51
|
|LIDER
|19,20
|482.744.422
|% -6,34
|
|GRNYO
|2,40
|2.535.615
|% -4,00
|
|ENSRI
|16,22
|29.549.868
|% -3,28
|
|CEOEM
|12,77
|18.614.525
|% -3,18
|
|GARFA
|12,83
|1.217.734
|% -3,17
|
|THYAO
|34,48
|1.840.987.374
|% 3,05
|
|GARAN
|12,57
|1.641.884.430
|% -0,48
|
|KRDMD
|16,01
|1.627.360.662
|% 1,01
|
|SISE
|16,75
|1.565.953.908
|% 2,95
|
|ASELS
|25,76
|1.128.125.811
|% 1,66
|
|ODAS
|1,91
|556.043.814
|% 7,30
|
|EKGYO
|2,58
|582.620.407
|% 2,79
|
|YKBNK
|4,25
|758.498.520
|% 0,95
|
|KARSN
|5,83
|820.441.657
|% 3,00
|
|AKBNK
|7,81
|1.072.328.673
|% 1,17
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7143
|14,7185
|% 0,27
|
|Euro
|16,1629
|16,1719
|% 0,35
|
|Sterlin
|19,2803
|19,3770
|% 0,41
|
|Frank
|15,8358
|15,9312
|% 0,31
|
|Riyal
|3,9121
|3,9317
|% 0,25
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|-2,79
|
|Altın Gr.
|913
|913
|0,22
|
|Cumhuriyet
|6.051
|6.143
|16,00
|
|Tam
|6.019
|6.169
|11,48
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|5,55
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|2,78
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,67
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|0,08
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,74
|