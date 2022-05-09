***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.05.2022 14:10
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Nisan 2022 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027731
BIST
14:002.444
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -14,24
|Açılış
|: 2.462
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
2.481
En Düşük
2.442
14:0015,0281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0831
|Açılış
|: 15,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,0405
En Düşük
14,9241
14:0015,8505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0763
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
15,8660
En Düşük
15,7132
14:00897,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -7,36
|Açılış
|: 897,66
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,59
En Düşük
894,98
BIST En Aktif Hisseler13:58
|BOSSA
|52,50
|15.121.930
|% 9,97
|
|UFUK
|41,72
|1.749.674
|% 9,96
|
|EMNIS
|24,76
|841.128
|% 9,95
|
|BRKSN
|9,84
|2.687.686
|% 9,94
|
|IMASM
|21,94
|7.086.379
|% 9,92
|
|DEVA
|36,58
|97.879.597
|% -7,72
|
|BJKAS
|3,74
|13.942.412
|% -6,50
|
|AYES
|21,26
|118.634
|% -5,26
|
|KUYAS
|6,18
|16.847.364
|% -4,92
|
|SANFM
|37,80
|15.347.142
|% -4,55
|
|THYAO
|42,48
|2.284.534.282
|% 0,24
|
|KRDMD
|16,10
|1.998.511.015
|% 4,01
|
|SISE
|19,48
|1.651.544.312
|% 0,46
|
|EREGL
|33,08
|1.175.638.612
|% 0,43
|
|TUPRS
|245,10
|1.095.587.253
|% -3,96
|
|EKGYO
|2,67
|526.931.682
|% -0,74
|
|KRDMD
|16,10
|1.998.511.015
|% 4,01
|
|YKBNK
|4,76
|534.170.791
|% -1,65
|
|KARSN
|5,53
|503.461.318
|% 1,65
|
|SISE
|19,48
|1.651.544.312
|% 0,46
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,0341
|15,0424
|% 0,65
|
|Euro
|15,8497
|15,8641
|% 0,57
|
|Sterlin
|18,4562
|18,5488
|% 0,41
|
|Frank
|15,0653
|15,1560
|% 0,10
|
|Riyal
|3,9886
|4,0086
|% 0,44
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|-23,83
|
|Altın Gr.
|896
|896
|-8,84
|
|Cumhuriyet
|6.048
|6.140
|-64,00
|
|Tam
|6.019
|6.172
|-63,38
|
|Yarım
|2.909
|2.985
|-30,66
|
|Çeyrek
|1.459
|1.493
|-15,33
|
|Gümüş.Ons
|21,80
|21,83
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|10,53
|10,54
|-0,22
|
|B. Petrol
|110
|110
|-2,06
|