***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.05.2022 14:10
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Nisan 2022 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027734
BIST
14:592.452
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -6,38
|Açılış
|: 2.462
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
2.481
En Düşük
2.442
14:5915,0646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1196
|Açılış
|: 15,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,0675
En Düşük
14,9241
14:5915,9216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1474
|Açılış
|: 15,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
15,9365
En Düşük
15,7132
14:59900,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -4,75
|Açılış
|: 900,46
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,59
En Düşük
894,98
BIST En Aktif Hisseler14:59
|YBTAS
|20.900,00
|1.159.702
|% 10,00
|
|BOSSA
|52,50
|17.019.070
|% 9,97
|
|UFUK
|41,72
|1.765.611
|% 9,96
|
|EMNIS
|24,76
|1.070.901
|% 9,95
|
|BRKSN
|9,84
|2.791.006
|% 9,94
|
|DEVA
|36,14
|121.377.661
|% -8,83
|
|AYES
|21,26
|383.639
|% -5,26
|
|KUYAS
|6,17
|18.479.973
|% -5,08
|
|PAMEL
|106,60
|3.953.753
|% -4,82
|
|DAGHL
|20,00
|2.187.554
|% -4,49
|
|THYAO
|42,48
|2.614.839.324
|% 0,24
|
|KRDMD
|16,08
|2.210.150.987
|% 3,88
|
|SISE
|19,44
|1.872.931.638
|% 0,26
|
|TUPRS
|245,50
|1.403.018.631
|% -3,80
|
|EREGL
|33,12
|1.395.734.207
|% 0,55
|
|EKGYO
|2,67
|646.544.848
|% -0,74
|
|KRDMD
|16,08
|2.210.150.987
|% 3,88
|
|YKBNK
|4,78
|608.333.572
|% -1,24
|
|KARSN
|5,55
|594.744.675
|% 2,02
|
|SISE
|19,44
|1.872.931.638
|% 0,26
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,0530
|15,0646
|% 0,80
|
|Euro
|15,8991
|15,9216
|% 0,93
|
|Sterlin
|18,5568
|18,6499
|% 0,95
|
|Frank
|15,1044
|15,1954
|% 0,36
|
|Riyal
|3,9991
|4,0191
|% 0,70
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|-20,87
|
|Altın Gr.
|900
|900
|-4,75
|
|Cumhuriyet
|6.071
|6.163
|-41,00
|
|Tam
|6.048
|6.201
|-33,65
|
|Yarım
|2.923
|3.000
|-16,28
|
|Çeyrek
|1.466
|1.500
|-8,14
|
|Gümüş.Ons
|21,89
|21,91
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|10,53
|10,55
|-0,21
|
|B. Petrol
|109
|109
|-2,92
|