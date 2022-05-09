***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.05.2022 14:10
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nisan 2022 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027736
BIST
14:592.452
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -6,32
|Açılış
|: 2.462
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
2.481
En Düşük
2.442
14:5915,0646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1196
|Açılış
|: 15,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,0675
En Düşük
14,9241
14:5915,9216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1474
|Açılış
|: 15,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
15,9365
En Düşük
15,7132
14:59900,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -4,75
|Açılış
|: 900,46
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,59
En Düşük
894,98
BIST En Aktif Hisseler14:59
|YBTAS
|20.900,00
|1.159.702
|% 10,00
|
|BOSSA
|52,50
|17.019.070
|% 9,97
|
|UFUK
|41,72
|1.765.611
|% 9,96
|
|EMNIS
|24,76
|1.070.901
|% 9,95
|
|BRKSN
|9,84
|2.790.564
|% 9,94
|
|DEVA
|36,22
|119.951.854
|% -8,63
|
|AYES
|21,26
|383.639
|% -5,26
|
|PAMEL
|106,40
|3.865.790
|% -5,00
|
|KUYAS
|6,18
|18.479.955
|% -4,92
|
|ALGYO
|35,88
|50.029.204
|% -4,52
|
|THYAO
|42,46
|2.588.931.252
|% 0,19
|
|KRDMD
|16,09
|2.201.283.520
|% 3,94
|
|SISE
|19,47
|1.862.471.187
|% 0,41
|
|EREGL
|33,10
|1.388.213.809
|% 0,49
|
|TUPRS
|245,30
|1.387.993.330
|% -3,88
|
|EKGYO
|2,67
|646.503.060
|% -0,74
|
|KRDMD
|16,09
|2.201.283.520
|% 3,94
|
|YKBNK
|4,79
|603.120.392
|% -1,03
|
|KARSN
|5,54
|592.582.764
|% 1,84
|
|SISE
|19,47
|1.862.471.187
|% 0,41
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,0530
|15,0646
|% 0,80
|
|Euro
|15,8991
|15,9216
|% 0,93
|
|Sterlin
|18,5355
|18,6285
|% 0,84
|
|Frank
|15,1046
|15,1956
|% 0,36
|
|Riyal
|3,9975
|4,0175
|% 0,66
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|-21,96
|
|Altın Gr.
|901
|901
|-4,25
|
|Cumhuriyet
|6.071
|6.163
|-41,00
|
|Tam
|6.046
|6.199
|-35,71
|
|Yarım
|2.922
|2.999
|-17,28
|
|Çeyrek
|1.466
|1.499
|-8,63
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,90
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|10,55
|10,57
|-0,19
|
|B. Petrol
|109
|109
|-2,96
|