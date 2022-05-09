***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.05.2022 14:10
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Nisan 2022 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027737
BIST
14:232.448
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -10,42
|Açılış
|: 2.462
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
2.481
En Düşük
2.442
14:2315,0338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0888
|Açılış
|: 15,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,0405
En Düşük
14,9241
14:2315,8677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0935
|Açılış
|: 15,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
15,8677
En Düşük
15,7132
14:23898,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -7,00
|Açılış
|: 898,21
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,59
En Düşük
894,98
BIST En Aktif Hisseler14:21
|YBTAS
|20.900,00
|1.159.702
|% 10,00
|
|BOSSA
|52,50
|16.967.200
|% 9,97
|
|UFUK
|41,72
|1.749.757
|% 9,96
|
|EMNIS
|24,76
|1.070.901
|% 9,95
|
|BRKSN
|9,84
|2.705.536
|% 9,94
|
|DEVA
|36,16
|111.551.465
|% -8,78
|
|AYES
|21,26
|383.639
|% -5,26
|
|KUYAS
|6,18
|18.132.651
|% -4,92
|
|ALGYO
|35,86
|48.093.686
|% -4,58
|
|POLHO
|3,59
|29.906.808
|% -4,52
|
|THYAO
|42,36
|2.480.737.871
|% -0,05
|
|KRDMD
|16,06
|2.121.229.691
|% 3,75
|
|SISE
|19,50
|1.764.983.455
|% 0,57
|
|EREGL
|33,08
|1.288.559.625
|% 0,43
|
|TUPRS
|243,90
|1.200.283.750
|% -4,43
|
|EKGYO
|2,66
|568.857.578
|% -1,12
|
|KRDMD
|16,06
|2.121.229.691
|% 3,75
|
|YKBNK
|4,76
|565.579.672
|% -1,65
|
|KARSN
|5,53
|546.147.675
|% 1,65
|
|SISE
|19,50
|1.764.983.455
|% 0,57
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,0270
|15,0302
|% 0,57
|
|Euro
|15,8463
|15,8592
|% 0,54
|
|Sterlin
|18,4712
|18,5638
|% 0,49
|
|Frank
|15,0682
|15,1589
|% 0,11
|
|Riyal
|3,9902
|4,0102
|% 0,48
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|-25,30
|
|Altın Gr.
|898
|898
|-7,38
|
|Cumhuriyet
|6.050
|6.142
|-62,00
|
|Tam
|6.028
|6.181
|-54,16
|
|Yarım
|2.913
|2.990
|-26,21
|
|Çeyrek
|1.461
|1.495
|-13,10
|
|Gümüş.Ons
|21,75
|21,78
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|10,52
|10,54
|-0,22
|
|B. Petrol
|110
|110
|-2,39
|