***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.05.2022 14:10
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Nisan 2022 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027735
BIST
18:002.467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 8,45
|Açılış
|: 2.462
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
2.481
En Düşük
2.442
18:0015,1028
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1578
|Açılış
|: 15,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,1293
En Düşük
14,9241
18:0015,9319
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1577
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
15,9508
En Düşük
15,7132
18:00903,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,57
|Açılış
|: 903,64
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,64
En Düşük
894,98
BIST En Aktif Hisseler18:00
|MEPET
|3,74
|8.799.180
|% 10,00
|
|YBTAS
|20.900,00
|1.159.702
|% 10,00
|
|PRKAB
|38,08
|110.699.263
|% 9,99
|
|BOSSA
|52,50
|17.077.923
|% 9,97
|
|SMRTG
|22,52
|316.090.701
|% 9,96
|
|DEVA
|36,00
|159.356.166
|% -9,18
|
|TDGYO
|7,21
|4.656.848
|% -6,97
|
|SANEL
|5,21
|4.030.717
|% -6,63
|
|PAMEL
|105,00
|7.605.246
|% -6,25
|
|AYES
|21,26
|383.639
|% -5,26
|
|THYAO
|42,34
|3.397.839.392
|% -0,09
|
|KRDMD
|16,30
|3.145.352.992
|% 5,30
|
|SISE
|19,30
|2.774.589.594
|% -0,46
|
|EREGL
|33,52
|2.099.330.900
|% 1,76
|
|TUPRS
|245,80
|2.072.838.618
|% -3,68
|
|EKGYO
|2,68
|860.285.880
|% -0,37
|
|YKBNK
|4,85
|1.253.377.415
|% 0,21
|
|KRDMD
|16,30
|3.145.352.992
|% 5,30
|
|AKBNK
|8,67
|1.411.541.332
|% -0,57
|
|SISE
|19,30
|2.774.589.594
|% -0,46
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,0945
|15,1028
|% 1,06
|
|Euro
|15,9068
|15,9319
|% 1,00
|
|Sterlin
|18,5209
|18,6138
|% 0,76
|
|Frank
|15,0891
|15,1800
|% 0,25
|
|Riyal
|4,0129
|4,0331
|% 1,05
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|-23,68
|
|Altın Gr.
|904
|904
|-1,49
|
|Cumhuriyet
|6.124
|6.216
|12,00
|
|Tam
|6.097
|6.252
|16,73
|
|Yarım
|2.947
|3.024
|8,09
|
|Çeyrek
|1.478
|1.512
|4,05
|
|Gümüş.Ons
|21,78
|21,80
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|10,60
|10,61
|-0,15
|
|B. Petrol
|108
|108
|-4,43
|
Seans Raporu
18:00
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17:59XU100
Endeks 2, 467 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 36, 258.00 milyon TL de
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17:57ELITE
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17:56GEDZA
Yüzde 7.66 oranında artışla 27.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 862, 965 adet işlem
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17:55CEMAS
Yüzde 4.84 oranında artışla 1.30 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 188, 266 adet işlem
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17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, HALKB, ARCLK