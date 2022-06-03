***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.06.2022 11:46
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (022 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034489
BIST
12:302.608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 6,02
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.623
En Düşük
2.604
12:3016,5073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0533
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5181
En Düşük
16,4364
12:3017,7659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0673
|Açılış
|: 17,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,8139
En Düşük
17,6736
12:30988,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,04
|Açılış
|: 989,06
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
987,83
BIST En Aktif Hisseler12:28
|DOKTA
|26,76
|4.470.233
|% 9,94
|
|MZHLD
|96,95
|1.919.222
|% 9,42
|
|YGGYO
|26,36
|3.426.869
|% 8,66
|
|RYSAS
|7,76
|43.054.946
|% 7,63
|
|GZNMI
|33,62
|27.826.788
|% 7,41
|
|SNKRN
|29,70
|393.198
|% -10,00
|
|KRSTL
|6,77
|3.756.876
|% -9,97
|
|PSGYO
|10,62
|195.039.773
|% -9,00
|
|AVGYO
|2,75
|8.019.695
|% -4,84
|
|MNDRS
|3,20
|6.673.135
|% -4,19
|
|SASA
|42,12
|2.000.930.312
|% 4,78
|
|KARSN
|7,23
|1.460.051.096
|% 0,56
|
|THYAO
|49,06
|1.439.359.350
|% -1,09
|
|KRDMD
|15,14
|904.442.404
|% -0,59
|
|EREGL
|34,68
|813.681.311
|% 0,00
|
|KARSN
|7,23
|1.460.051.096
|% 0,56
|
|DOHOL
|3,95
|443.102.716
|% 2,60
|
|EKGYO
|2,81
|279.266.171
|% 0,00
|
|TSKB
|2,17
|173.220.471
|% 3,33
|
|AKBNK
|8,75
|565.071.205
|% -0,91
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5014
|16,5089
|% 0,33
|
|Euro
|17,7418
|17,7743
|% 0,43
|
|Sterlin
|20,6822
|20,7860
|% 0,21
|
|Frank
|17,1305
|17,2337
|% 0,08
|
|Riyal
|4,3863
|4,4083
|% 0,24
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|-4,44
|
|Altın Gr.
|989
|989
|0,19
|
|Cumhuriyet
|6.560
|6.659
|-5,00
|
|Tam
|6.525
|6.690
|-10,07
|
|Yarım
|3.154
|3.236
|-4,88
|
|Çeyrek
|1.582
|1.618
|-2,44
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,34
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,85
|0,03
|
|B. Petrol
|117
|117
|-0,78
|