***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.06.2022 11:46
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Mayıs 2022 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034491
BIST
13:152.607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 5,19
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.623
En Düşük
2.602
13:1516,5085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0545
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5181
En Düşük
16,4364
13:1517,7606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0620
|Açılış
|: 17,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,8139
En Düşük
17,6736
13:15990,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,09
|Açılış
|: 990,05
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
987,83
BIST En Aktif Hisseler13:15
|DOKTA
|26,76
|4.614.576
|% 9,94
|
|MZHLD
|96,95
|5.092.008
|% 9,42
|
|HEDEF
|6,89
|62.983.158
|% 9,37
|
|SERVE
|26,50
|304.082
|% 8,16
|
|RYSAS
|7,76
|46.857.380
|% 7,63
|
|KRSTL
|6,77
|4.570.082
|% -9,97
|
|PSGYO
|10,60
|211.200.813
|% -9,17
|
|AVGYO
|2,73
|8.517.022
|% -5,54
|
|METUR
|4,18
|11.725.548
|% -4,57
|
|BURVA
|20,68
|6.071.575
|% -4,26
|
|SASA
|42,40
|2.259.903.025
|% 5,47
|
|THYAO
|49,08
|1.805.632.344
|% -1,05
|
|KARSN
|7,10
|1.674.021.080
|% -1,25
|
|KRDMD
|15,17
|978.206.992
|% -0,39
|
|EREGL
|34,76
|869.172.249
|% 0,23
|
|KARSN
|7,10
|1.674.021.080
|% -1,25
|
|DOHOL
|3,93
|522.143.836
|% 2,08
|
|EKGYO
|2,82
|308.451.914
|% 0,36
|
|TSKB
|2,16
|193.690.457
|% 2,86
|
|AKBNK
|8,74
|589.202.640
|% -1,02
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4977
|16,5085
|% 0,33
|
|Euro
|17,7376
|17,7606
|% 0,35
|
|Sterlin
|20,6815
|20,7852
|% 0,20
|
|Frank
|17,1359
|17,2391
|% 0,12
|
|Riyal
|4,3863
|4,4082
|% 0,24
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|-2,54
|
|Altın Gr.
|989
|990
|0,60
|
|Cumhuriyet
|6.558
|6.657
|-7,00
|
|Tam
|6.529
|6.693
|-6,71
|
|Yarım
|3.156
|3.238
|-3,25
|
|Çeyrek
|1.583
|1.619
|-1,63
|
|Gümüş.Ons
|22,37
|22,39
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,88
|0,06
|
|B. Petrol
|117
|117
|-0,72
|