***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.06.2022 11:46
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Mayıs 2022 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034490
BIST
13:502.606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 4,47
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.623
En Düşük
2.602
13:5016,5100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0560
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5181
En Düşük
16,4364
13:5017,7611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0625
|Açılış
|: 17,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,8139
En Düşük
17,6736
13:50990,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,05
|Açılış
|: 990,01
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
987,83
BIST En Aktif Hisseler13:47
|DOKTA
|26,76
|4.717.201
|% 9,94
|
|MZHLD
|96,95
|5.092.008
|% 9,42
|
|HEDEF
|6,85
|76.067.554
|% 8,73
|
|SERVE
|26,50
|304.082
|% 8,16
|
|GZNMI
|33,58
|31.747.619
|% 7,28
|
|KRSTL
|6,77
|4.974.874
|% -9,97
|
|PSGYO
|10,55
|218.022.431
|% -9,60
|
|AVGYO
|2,75
|8.755.237
|% -4,84
|
|MNDRS
|3,18
|10.694.643
|% -4,79
|
|METUR
|4,17
|12.575.750
|% -4,79
|
|SASA
|42,42
|2.346.037.968
|% 5,52
|
|THYAO
|48,98
|1.931.465.018
|% -1,25
|
|KARSN
|7,10
|1.722.274.394
|% -1,25
|
|KRDMD
|15,15
|1.006.382.412
|% -0,53
|
|EREGL
|34,68
|927.210.472
|% 0,00
|
|KARSN
|7,10
|1.722.274.394
|% -1,25
|
|DOHOL
|3,92
|535.017.706
|% 1,82
|
|EKGYO
|2,81
|311.835.364
|% 0,00
|
|TSKB
|2,16
|198.072.042
|% 2,86
|
|AKBNK
|8,75
|621.154.379
|% -0,91
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5053
|16,5098
|% 0,34
|
|Euro
|17,7333
|17,7635
|% 0,37
|
|Sterlin
|20,6682
|20,7718
|% 0,14
|
|Frank
|17,1293
|17,2325
|% 0,08
|
|Riyal
|4,3874
|4,4094
|% 0,27
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|-3,64
|
|Altın Gr.
|990
|990
|1,27
|
|Cumhuriyet
|6.558
|6.657
|-7,00
|
|Tam
|6.529
|6.693
|-6,71
|
|Yarım
|3.156
|3.238
|-3,25
|
|Çeyrek
|1.583
|1.619
|-1,63
|
|Gümüş.Ons
|22,41
|22,44
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,90
|0,08
|
|B. Petrol
|117
|117
|-0,89
|