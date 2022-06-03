***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.06.2022 11:46
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Mayıs 2022 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034493
BIST
12:012.608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 6,89
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.623
En Düşük
2.604
12:0116,5066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0526
|Açılış
|: 16,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5181
En Düşük
16,4364
12:0117,7764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0778
|Açılış
|: 17,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,8139
En Düşük
17,6736
12:01989,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,84
|Açılış
|: 989,81
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
987,83
BIST En Aktif Hisseler12:01
|DOKTA
|26,76
|4.254.253
|% 9,94
|
|MZHLD
|96,95
|1.919.222
|% 9,42
|
|RYSAS
|7,75
|37.871.496
|% 7,49
|
|EPLAS
|20,38
|34.689.463
|% 6,93
|
|ALARK
|32,86
|209.040.790
|% 6,55
|
|SNKRN
|29,70
|393.198
|% -10,00
|
|KRSTL
|6,77
|3.528.538
|% -9,97
|
|PSGYO
|10,64
|186.069.740
|% -8,83
|
|AVGYO
|2,75
|7.705.719
|% -4,84
|
|MEPET
|3,08
|4.620.355
|% -3,75
|
|SASA
|42,20
|1.911.159.736
|% 4,98
|
|THYAO
|49,10
|1.283.141.357
|% -1,01
|
|KARSN
|7,30
|1.273.536.543
|% 1,53
|
|KRDMD
|15,19
|813.807.375
|% -0,26
|
|EREGL
|34,70
|767.735.580
|% 0,06
|
|KARSN
|7,30
|1.273.536.543
|% 1,53
|
|DOHOL
|3,93
|350.355.682
|% 2,08
|
|EKGYO
|2,83
|237.712.486
|% 0,71
|
|TSKB
|2,17
|154.152.452
|% 3,33
|
|AKBNK
|8,75
|541.455.208
|% -0,91
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5006
|16,5066
|% 0,32
|
|Euro
|17,7419
|17,7764
|% 0,44
|
|Sterlin
|20,6947
|20,7985
|% 0,27
|
|Frank
|17,1550
|17,2583
|% 0,23
|
|Riyal
|4,3870
|4,4090
|% 0,26
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|-4,55
|
|Altın Gr.
|990
|990
|1,39
|
|Cumhuriyet
|6.565
|6.664
|75,00
|
|Tam
|6.535
|6.700
|79,70
|
|Yarım
|3.159
|3.241
|38,55
|
|Çeyrek
|1.584
|1.620
|19,28
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,36
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,89
|0,07
|
|B. Petrol
|117
|117
|-0,80
|