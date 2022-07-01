***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
01.07.2022 15:06
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Haziran 2022 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040665
BIST
14:562.434
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 28,29
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.448
En Düşük
2.400
14:5616,7606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0622
|Açılış
|: 16,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7710
En Düşük
16,6705
14:5617,4809
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0465
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5449
En Düşük
17,4341
14:56963,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -6,78
|Açılış
|: 962,60
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
971,27
En Düşük
961,34
BIST En Aktif Hisseler14:54
|ISSEN
|28,16
|58.074.925
|% 10,00
|
|KOZAL
|184,30
|1.078.732.286
|% 8,41
|
|HTTBT
|15,69
|46.002.975
|% 8,36
|
|BOBET
|6,59
|30.428.932
|% 7,68
|
|BASCM
|3,67
|300.630
|% 7,62
|
|RTALB
|7,04
|95.046.068
|% -5,63
|
|GLRYH
|3,23
|30.238.626
|% -5,28
|
|DAGHL
|26,56
|1.003.043
|% -4,73
|
|OYLUM
|2,79
|5.886.258
|% -4,12
|
|MRGYO
|1,58
|5.001.273
|% -3,66
|
|THYAO
|48,86
|3.651.814.487
|% 4,40
|
|SISE
|21,18
|1.215.561.462
|% -1,49
|
|KOZAL
|184,30
|1.078.732.286
|% 8,41
|
|EREGL
|27,14
|882.168.283
|% 0,00
|
|TUPRS
|268,90
|759.745.874
|% 1,66
|
|EKGYO
|2,64
|231.986.420
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,34
|341.398.509
|% 0,23
|
|ODAS
|2,89
|225.892.403
|% 0,00
|
|THYAO
|48,86
|3.651.814.487
|% 4,40
|
|SISE
|21,18
|1.215.561.462
|% -1,49
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7395
|16,7488
|% 0,30
|
|Euro
|17,4679
|17,4881
|% -0,22
|
|Sterlin
|20,0967
|20,1975
|% -0,85
|
|Frank
|17,3648
|17,4694
|% -0,25
|
|Riyal
|4,4492
|4,4716
|% 0,32
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|-16,48
|
|Altın Gr.
|962
|962
|-7,60
|
|Cumhuriyet
|6.435
|6.532
|-59,00
|
|Tam
|6.430
|6.514
|-76,00
|
|Yarım
|3.147
|3.185
|-37,00
|
|Çeyrek
|1.576
|1.592
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|19,68
|19,71
|-0,58
|
|Gümüş Gr.
|10,55
|10,56
|-0,34
|
|B. Petrol
|112
|112
|3,10
|
Seans Raporu
14:54
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