***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
01.07.2022 15:06
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Haziran 2022 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040666
BIST
15:312.441
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 35,75
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.448
En Düşük
2.400
15:3116,7591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0607
|Açılış
|: 16,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7710
En Düşük
16,6705
15:3117,4722
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0552
|Açılış
|: 17,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5449
En Düşük
17,4341
15:31962,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -7,53
|Açılış
|: 961,89
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
971,27
En Düşük
961,09
BIST En Aktif Hisseler15:29
|ISSEN
|28,16
|58.730.630
|% 10,00
|
|GESAN
|45,72
|223.958.298
|% 8,81
|
|KOZAL
|184,80
|1.106.787.785
|% 8,71
|
|BMSCH
|11,83
|90.255.899
|% 8,63
|
|OZKGY
|5,93
|35.906.538
|% 7,62
|
|GLRYH
|3,23
|32.005.449
|% -5,28
|
|RTALB
|7,10
|98.804.219
|% -4,83
|
|DAGHL
|26,56
|1.003.043
|% -4,73
|
|EGPRO
|34,48
|11.497.956
|% -3,79
|
|OYAYO
|8,31
|2.187.182
|% -3,60
|
|THYAO
|49,36
|4.144.237.223
|% 5,47
|
|SISE
|21,20
|1.281.072.393
|% -1,40
|
|KOZAL
|184,80
|1.106.787.785
|% 8,71
|
|TUPRS
|270,60
|810.622.314
|% 2,31
|
|KOZAA
|27,32
|652.927.250
|% 5,81
|
|EKGYO
|2,65
|235.082.340
|% 0,38
|
|YKBNK
|4,40
|376.865.942
|% 1,62
|
|THYAO
|49,36
|4.144.237.223
|% 5,47
|
|ODAS
|2,91
|236.675.105
|% 0,69
|
|SISE
|21,20
|1.281.072.393
|% -1,40
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7482
|16,7617
|% 0,38
|
|Euro
|17,4553
|17,4647
|% -0,36
|
|Sterlin
|20,0745
|20,1752
|% -0,96
|
|Frank
|17,3448
|17,4493
|% -0,37
|
|Riyal
|4,4506
|4,4729
|% 0,35
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-21,55
|
|Altın Gr.
|963
|963
|-6,71
|
|Cumhuriyet
|6.445
|6.543
|-48,00
|
|Tam
|6.437
|6.524
|-66,00
|
|Yarım
|3.151
|3.190
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.578
|1.595
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|19,52
|19,56
|-0,74
|
|Gümüş Gr.
|10,57
|10,59
|-0,31
|
|B. Petrol
|112
|112
|3,07
|
Seans Raporu
15:29
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Endeks 2, 445 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 64 üstünde . İşlem hacmi 19, 342.00 milyon TL de
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15:43FENER
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