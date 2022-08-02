***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.08.2022 11:59
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Temmuz 2022 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050964
BIST
15:412.670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 13,75
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.678
En Düşük
2.649
15:4117,9538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0680
|Açılış
|: 17,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9601
En Düşük
17,8517
15:4118,3479
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0208
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,4581
En Düşük
18,2593
15:411.031,23
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 11,47
|Açılış
|: 1.031,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.032,11
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler15:41
|ORMA
|33,44
|803.162
|% 10,00
|
|KRPLS
|6,83
|463.731.698
|% 9,98
|
|TGSAS
|15,45
|69.743.219
|% 9,96
|
|PRKME
|8,83
|66.776.854
|% 9,96
|
|COSMO
|15,05
|543.636
|% 9,93
|
|KZBGY
|57,45
|82.987.105
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,07
|5.327.688
|% -9,95
|
|IHGZT
|0,76
|20.668.100
|% -9,52
|
|MMCAS
|2,98
|273.732
|% -8,31
|
|EMNIS
|31,40
|411.744
|% -8,24
|
|THYAO
|53,05
|4.381.350.211
|% 3,01
|
|SASA
|48,86
|2.265.326.509
|% 5,08
|
|SISE
|22,80
|1.742.275.499
|% -1,30
|
|EREGL
|27,96
|1.026.400.898
|% -0,29
|
|ODAS
|4,02
|920.628.815
|% 3,34
|
|TSKB
|2,64
|700.293.951
|% 0,38
|
|ODAS
|4,02
|920.628.815
|% 3,34
|
|EKGYO
|3,14
|618.126.390
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,84
|754.784.721
|% -0,21
|
|SKBNK
|1,69
|242.090.279
|% 0,00
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9476
|17,9538
|% 0,38
|
|Euro
|18,3317
|18,3479
|% -0,11
|
|Sterlin
|21,8574
|21,9670
|% -0,04
|
|Frank
|18,7792
|18,8924
|% 0,06
|
|Riyal
|4,7637
|4,7876
|% 0,27
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|12,77
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.031
|11,47
|
|Cumhuriyet
|6.848
|6.952
|75,00
|
|Tam
|6.885
|6.938
|55,00
|
|Yarım
|3.355
|3.392
|27,00
|
|Çeyrek
|1.682
|1.695
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|20,38
|20,41
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,81
|0,09
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,27
|
Seans Raporu
15:41
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