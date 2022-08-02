***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.08.2022 11:59
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Temmuz 2022 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050968
BIST
15:202.668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 11,91
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.678
En Düşük
2.649
15:2017,9517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0659
|Açılış
|: 17,9780
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9601
En Düşük
17,8517
15:2018,3480
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0207
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,4581
En Düşük
18,2593
15:201.027,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 7,47
|Açılış
|: 1.027,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.028,57
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler15:18
|ORMA
|33,44
|803.162
|% 10,00
|
|KRPLS
|6,83
|463.612.630
|% 9,98
|
|PRKME
|8,83
|66.532.475
|% 9,96
|
|COSMO
|15,05
|543.636
|% 9,93
|
|CANTE
|63,15
|63.699.709
|% 9,92
|
|KZBGY
|57,45
|82.006.951
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,07
|5.166.452
|% -9,95
|
|IHGZT
|0,76
|20.570.359
|% -9,52
|
|MMCAS
|2,98
|273.732
|% -8,31
|
|EMNIS
|31,40
|411.744
|% -8,24
|
|THYAO
|52,60
|3.611.866.969
|% 2,14
|
|SASA
|48,98
|2.214.411.146
|% 5,33
|
|SISE
|22,82
|1.685.989.886
|% -1,21
|
|EREGL
|27,98
|997.995.966
|% -0,21
|
|ODAS
|4,00
|888.251.075
|% 2,83
|
|TSKB
|2,66
|674.937.454
|% 1,14
|
|ODAS
|4,00
|888.251.075
|% 2,83
|
|EKGYO
|3,13
|614.989.959
|% -0,32
|
|YKBNK
|4,84
|699.095.039
|% -0,21
|
|SKBNK
|1,71
|230.300.047
|% 1,18
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9473
|17,9559
|% 0,39
|
|Euro
|18,3323
|18,3458
|% -0,12
|
|Sterlin
|21,8815
|21,9913
|% 0,07
|
|Frank
|18,7755
|18,8886
|% 0,04
|
|Riyal
|4,7662
|4,7901
|% 0,32
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|12,19
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|7,59
|
|Cumhuriyet
|6.828
|6.931
|54,00
|
|Tam
|6.863
|6.913
|30,00
|
|Yarım
|3.344
|3.380
|15,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.689
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,44
|20,47
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,80
|0,08
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,17
|