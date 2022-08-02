***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.08.2022 11:58
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Temmuz 2022 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050962
BIST
14:362.670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 13,67
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.678
En Düşük
2.649
14:3617,9562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0704
|Açılış
|: 17,9780
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9601
En Düşük
17,8517
14:3618,3889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0202
|Açılış
|: 18,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,4581
En Düşük
18,3231
14:361.026,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 6,79
|Açılış
|: 1.026,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.027,50
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler14:36
|ORMA
|33,44
|803.162
|% 10,00
|
|KRPLS
|6,83
|463.280.378
|% 9,98
|
|COSMO
|15,05
|543.636
|% 9,93
|
|CANTE
|63,15
|63.112.478
|% 9,92
|
|ITTFH
|2,01
|105.376.667
|% 9,84
|
|YAYLA
|5,07
|5.002.909
|% -9,95
|
|IHGZT
|0,76
|16.457.006
|% -9,52
|
|KZBGY
|58,45
|69.075.628
|% -8,39
|
|MMCAS
|2,98
|273.732
|% -8,31
|
|EMNIS
|31,40
|411.744
|% -8,24
|
|THYAO
|52,10
|2.908.239.694
|% 1,17
|
|SASA
|49,16
|2.098.909.269
|% 5,72
|
|SISE
|22,90
|1.596.880.399
|% -0,87
|
|EREGL
|28,00
|946.917.154
|% -0,14
|
|ODAS
|4,08
|767.578.051
|% 4,88
|
|TSKB
|2,62
|622.705.492
|% -0,38
|
|ODAS
|4,08
|767.578.051
|% 4,88
|
|EKGYO
|3,14
|603.672.093
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,83
|656.304.271
|% -0,41
|
|SKBNK
|1,70
|223.242.970
|% 0,59
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9517
|17,9562
|% 0,39
|
|Euro
|18,3651
|18,3889
|% 0,11
|
|Sterlin
|21,8720
|21,9817
|% 0,03
|
|Frank
|18,7795
|18,8926
|% 0,06
|
|Riyal
|4,7641
|4,7880
|% 0,28
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|6,49
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|6,69
|
|Cumhuriyet
|6.814
|6.917
|40,00
|
|Tam
|6.858
|6.905
|22,00
|
|Yarım
|3.341
|3.376
|11,00
|
|Çeyrek
|1.676
|1.687
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,42
|20,45
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,79
|0,07
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,08
|
Seans Raporu
14:36
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14:49GRNYO
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