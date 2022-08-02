***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.08.2022 11:59
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Temmuz 2022 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050965
BIST
14:372.670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 13,52
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.678
En Düşük
2.649
14:3717,9584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0726
|Açılış
|: 17,9780
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9601
En Düşük
17,8517
14:3718,3828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0141
|Açılış
|: 18,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,4581
En Düşük
18,3231
14:371.026,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 6,79
|Açılış
|: 1.026,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.027,50
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler14:37
|ORMA
|33,44
|803.162
|% 10,00
|
|KRPLS
|6,83
|463.259.635
|% 9,98
|
|COSMO
|15,05
|543.636
|% 9,93
|
|CANTE
|63,15
|63.086.018
|% 9,92
|
|ITTFH
|2,01
|103.517.725
|% 9,84
|
|YAYLA
|5,07
|5.002.782
|% -9,95
|
|IHGZT
|0,76
|16.318.650
|% -9,52
|
|KZBGY
|58,40
|68.908.650
|% -8,46
|
|MMCAS
|2,98
|273.732
|% -8,31
|
|EMNIS
|31,40
|411.744
|% -8,24
|
|THYAO
|52,10
|2.876.644.168
|% 1,17
|
|SASA
|49,18
|2.095.919.153
|% 5,76
|
|SISE
|22,90
|1.583.142.714
|% -0,87
|
|EREGL
|27,98
|941.559.963
|% -0,21
|
|ODAS
|4,08
|755.133.567
|% 4,88
|
|TSKB
|2,63
|622.611.072
|% 0,00
|
|ODAS
|4,08
|755.133.567
|% 4,88
|
|EKGYO
|3,14
|588.878.913
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,83
|656.223.924
|% -0,41
|
|SKBNK
|1,69
|222.736.483
|% 0,00
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9502
|17,9584
|% 0,41
|
|Euro
|18,3654
|18,3828
|% 0,08
|
|Sterlin
|21,8716
|21,9813
|% 0,03
|
|Frank
|18,7799
|18,8931
|% 0,06
|
|Riyal
|4,7649
|4,7888
|% 0,29
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.780
|7,02
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.027
|6,79
|
|Cumhuriyet
|6.827
|6.930
|53,00
|
|Tam
|6.860
|6.908
|25,00
|
|Yarım
|3.343
|3.377
|12,00
|
|Çeyrek
|1.676
|1.688
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,38
|20,41
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,79
|0,06
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,56
|