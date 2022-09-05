***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.09.2022 13:00
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ağustos 2022 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060118
BIST
17:153.364
En Yüksek
|Değişim
|: 4,39%
|| 141,50
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.366
En Düşük
3.248
17:1518,2270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0270
|Açılış
|: 18,2580
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
17:1518,1043
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0146
|Açılış
|: 18,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1346
En Düşük
17,9911
17:151.002,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,26
|Açılış
|: 1.002,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.005,42
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler17:15
|ICBCT
|7,93
|33.515.110
|% 9,99
|
|KRDMD
|12,88
|2.737.862.096
|% 9,99
|
|PETUN
|34,64
|40.168.124
|% 9,97
|
|VKING
|6,95
|2.554.556
|% 9,97
|
|VAKBN
|9,17
|1.827.974.312
|% 9,95
|
|MTRKS
|42,78
|51.122.895
|% -9,97
|
|DOGUB
|10,15
|21.603.513
|% -9,94
|
|ULUSE
|130,20
|76.809.771
|% -8,57
|
|MOBTL
|2,29
|207.423.424
|% -6,15
|
|EGGUB
|72,60
|104.089.117
|% -5,41
|
|YKBNK
|8,23
|10.040.625.949
|% 5,38
|
|THYAO
|75,50
|8.144.332.643
|% 5,15
|
|EREGL
|30,98
|7.564.391.842
|% 9,94
|
|GARAN
|25,72
|6.382.439.499
|% 5,50
|
|AKBNK
|14,29
|6.247.726.156
|% 9,67
|
|YKBNK
|8,23
|10.040.625.949
|% 5,38
|
|EKGYO
|4,40
|4.326.636.456
|% 8,64
|
|AKBNK
|14,29
|6.247.726.156
|% 9,67
|
|ISCTR
|9,58
|3.979.796.193
|% 8,37
|
|GARAN
|25,72
|6.382.439.499
|% 5,50
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2208
|18,2270
|% 0,15
|
|Euro
|18,0977
|18,1043
|% -0,08
|
|Sterlin
|20,9027
|21,0076
|% 0,06
|
|Frank
|18,5034
|18,6149
|% 0,12
|
|Riyal
|4,8333
|4,8576
|% 0,14
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|-1,39
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|0,39
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.833
|2,00
|
|Tam
|6.763
|6.815
|50,00
|
|Yarım
|3.295
|3.332
|25,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.666
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,13
|18,16
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,60
|10,62
|0,03
|
|B. Petrol
|96,61
|96,61
|3,59
|
Seans Raporu
17:15
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17:30TSKB
Yüzde 9.92 oranında artışla 6.54 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 087, 959 adet işlem
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17:29XU030
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17:29XU100
Endeks 3, 365 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 42 üstünde . İşlem hacmi 93, 116.00 milyon TL de
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17:28SANEL
Yüzde 9.91 oranında artışla 10.20 lira fiyatla işlem gören hissede 493, 402 adet işlem
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17:26ITTFH
Yüzde 7.45 oranında artışla 2.02 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 364, 559 adet işlem